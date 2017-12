Was für eine frohe Botschaft so kurz vor dem Heiligen Fest: Der Zusammenhalt in Deutschland ist größer als gefühlt. Das behaupten jedenfalls Forscher der Bremer Jacobs University in einer Studie für die Bertelsmann Stiftung. Für ihre Erkenntnisse haben die Wissenschaftler rund 5000 Zeitgenossen nach ihrem Empfinden befragt. Die Studie beinhaltet drei Bereiche (Soziale Beziehungen, Verbundenheit und Gemeinwohlorientierung) mit jeweils drei Kategorien, also neun Dimensionen, die als Zutaten für gesellschaftlichen Zusammenhalt definiert werden.

Der Sozialdemokrat Peer Steinbrück hat 2002 erstmals die „Fliehkräfte“ in unserer Gesellschaft kritisiert. Sind sie dank der integrativen Kraft der Kanzlerin, Angela Merkel, verschwunden? Auf dem Bild zur Mitteilung auf der Seite der Stiftung sind sechs extrem zufrieden ausschauende, gut aussehende junge MitbürgerInnen zu sehen – vielleicht Studenten, allesamt jedenfalls potenzielle Zahnpasta-Models. Wenn man die Befragung in Somalia durchgeführt hätte, wäre das Motiv korrekt, in Deutschland beträgt das Durchschnittsalter aber 44. Bei dieser Visualisierung, wie auch bei der veröffentlichten Quintessenz der Studie, ist offensichtlich der Wunsch Vater des Gedankens gewesen. Junge Menschen leben viel selbstverständlicher in der kulturellen Vielfalt von heute als die Älteren, die ohne diese Heterogenität sozialisiert wurden. Und sie sind in der Regel auch besser gelaunt. Letztere machen aber einen Großteil der aktuellen Bevölkerung aus. Und sie sind es, die die Unwuchtungen des derzeitigen Gemeinwesens in erster Linie zu spüren bekommen.

Gleich und Gleich gesellt sich gern

Wenn 68 Prozent der Befragten den Zusammenhalt in ihrem eigenen Umfeld als gut beurteilen, dann sagt das noch nichts über den Zusammenhalt der Gesamt-Population aus. Genauso wenig, wie ein gestiegenes Volkseinkommen darüber Auskunft gibt, wie viele der Menschen in einem Land etwas davon haben. „Im eigenen Umfeld“ soll es also laufen in Deutschland. Das könnte damit zusammenhängen, dass es in Quartieren oftmals immer noch ziemlich homogen zugeht: Da, wo deutsche Manager und Firmeninhaber ihre freistehenden Häuser und die Gattinen die SUVs in der Doppelgarage stehen haben, wird man wenig Klagen hören. Da, wo Zeitgenossen mit Türkisch als Erstsprache Wand an Wand wohnen, hält sich der Ärger über die Nachbarn wahrscheinlich auch in Grenzen. Gleich und gleich gesellt sich gern, wusste schon der alte Misanthrop Arthur Schopenhauer. Residentielle Segregation nennen das die Stadt-Soziologen 200 Jahre später, die auch in den Metropolen (in die es die Zuwanderer hauptsächlich zieht) eine zunehmende Spaltung beobachten. Eine Ausnahme sind die Polen: Es sieht nicht danach aus, dass wir in einigen Jahrzehnten auch polnische Viertel haben werden. Die zweitgrößte Migrantengruppe im Land zeigt keine Berührungsängste.

Natürlich gibt es auch Quartiere, die so kunterbunt sind wie die siebte Klasse meines Sohnes (in der bewundernswerterweise selbst Kopftücher nicht der Rede wert sind). Und ein wenig überraschendes Ergebnis der Studie lautet: Dort, wo die Menschen gegenüber der Globalisierung positiv eingestellt sind, da klappt’s auch mit dem Nachbarn. Nicht übersehen werden sollte dabei, dass es sich gerne um gentrifizierte Stadtteile handelt. Hier leben vor allem überdurchschnittlich Gebildete, überdurchschnittlich Verdienende (oft in der Kreativwirtschaft Tätige). Sie haben verschiedene ethnische und kulturelle Hintergründe. Der Zusammenhalt existiert zweifellos. Vorerst. Denn neben dem hohen IQ und dem meist gut gefüllten Bankkonto weisen diese urbanen Hipster zwei weitere Gemeinsamkeiten auf: eine nicht vorhandene Verwurzelung (manche sind sogar bilokal, haben also zwei Wohnorte) und eine ausgeprägte Individualität. Nachwuchs wird in dieser Peergroup nicht sonderlich groß geschrieben. Doch Zusammenhalt ohne Fortpflanzung ist ein zeitlich sehr begrenztes Vergnügen.

Das Klima unter Nachbarn wird rauer

In diesen Tagen wurde noch eine weitere Befragung publik: Das Institut Forsa hat ermittelt, dass fast jeder zweite in Deutschland schon mal Streit mit dem Nachbarn hatte. 2014 war es nur jeder Dritte. Gründe für die Konflikte: Lärm, falsch geparkte Autos oder die Tatsache, dass das Schneeschippen vergessen wurde. Straßenfeste sind ein beredtes Zeugnis harmonischen Miteinanders, aber insgesamt – für diese Beobachtung muss man kein Kulturpessimist sein – steigt die Dünnhäutigkeit in unserem Land. On- und offline und relativ unabhängig vom Sozialisations-Setting. Das kann man im Verkehr erleben und auf den Fußballplätzen der Republik. Selbst an der Kasse im Supermarkt. Viele scheinen nicht einmal mehr zu wissen, dass bei Bus und Bahn erst aus- und dann eingestiegen wird. Unter Gleichberechtigung verstehen die meisten heute: „Ich bin berechtigt, mich am wichtigsten zu nehmen. Und das nicht später, sondern gleich!“ Hybris ist zur Volkskrankheit geworden.

Forciert hat diesen Prozess die Transparenz des digitalisierten Konsums in Kombination mit der Zerbröselung der Strukturen, die die Überheblichkeit früher in Schach hielten. Zum Beispiel zwei Elternteile mit Zeit und Einfluss auf die lieben Kleinen. Oder Lehrer, die autoritativ auftreten durften, ohne gleich verklagt zu werden. Mittlerweile verweist die Selbstreferenzialität die Selbstreflektion in die Schranken. Die narrative Identität will ohne Unterlass gepflegt sein. Andererseits füttert auch die Arbeitswelt den Egoismus: Wenn Unternehmen sich nicht mehr an Beschäftigte binden wollen, nimmt deren Bindungs-Verlangen irgendwann ebenfalls ab und Flatterhaftigkeit wird auch in beruflichen Kontexten zum Gemütszustand einer Gesellschaft. Nur noch die Hälfte der Arbeitnehmer in Deutschland hat einen Tarifvertrag. Wenn das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts als „entsichert“ bezeichnet werden kann, wie der Soziologe Wilhelm Heitmeyer und sein Team ihre Langzeit-Untersuchung betitelt haben, welches Adjektiv hat dann das zweite zu erwarten? Oder sollte man lieber sagen: zu befürchten? Während einige wenige im Geld schwimmen, schwimmen einer immer größer werdenden Gruppe die Felle davon.

Narkose für das Volk

Angela Merkel behauptete in ihrer Neujahrsansprache für 2015, der Zusammenhalt sei „Grundlage unseres Erfolgs“. Man stärkt ihn nicht, indem man das Nichtvorhandensein ignoriert oder eine Studie als golden verkauft, obwohl sie nur unter einem ganz bestimmten Blickwinkel glänzt. „Um den Zusammenhalt zu stärken, kommt es darauf an, soziale Ungleichheit zu verringern“, sagt Kai Unzicker, Senior Project Manager bei der einst von Reinhard Mohn gegründeten Gütersloher Institution.

Diese Ungleichheit war Ende der 60er Jahre, primär dank des Staatsinterventionismus, geringer als jetzt. Allerdings ist trotzdem die RAF entstanden. Ende 2017 wird das nahezu bis zur Unkenntlichkeit fragmentierte Volk regelmäßig narkotisiert. Unter anderem mit Veröffentlichungen der Bertelsmann Stiftung.