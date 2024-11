Blickt man auf die Universitäten in vielen westlichen Ländern, dann kann man sich der Erkenntnis nicht entziehen, dass sich die Geisteswissenschaften in einem womöglich dauerhaften Niedergang befinden. Sicherlich, Krisen hat es periodisch immer wieder gegeben, aber gerade die größeren geisteswissenschaftlichen Fächer, wie die Literaturwissenschaften und die Geschichtswissenschaft, scheinen heute doch vor größeren Problemen zu stehen. In den USA war es die Finanzkrise von 2008, die einen deutlichen Abwärtstrend in den Studentenzahlen einleitete, zeitverzögert folgen jetzt europäische Länder wie Großbritannien, die Schweiz und eben auch Deutschland.

Zum Teil handelt es sich dabei nur um die Korrektur eines Aufschwungs in früheren Jahrzehnten, der durch den massiven Ausbau der Universitäten bedingt war; gerade die großen Disziplinen in den Geisteswissenschaften profitierten davon, dass ein Studium lange als Selbstzweck galt und viele Studenten dann Fächer wählten, die scheinbar mit keinen allzu hohen Anforderungen verbunden waren, auch wenn solche Erwartungen dann während des Studiums nicht selten enttäuscht wurden. Nur die Bereitschaft, Bücher zu lesen, musste vorhanden sein, diese hat freilich jetzt im Zeitalter der digitalen Medien rapide abgenommen, was die sinkenden Studentenzahlen zum Teil erklärt.

Ausdünnen des Geschichtsunterrichts in den Schulen

Aber die gegenwärtige Krise hat noch andere, tiefere Gründe. Vor kurzem wurden Planungen bekannt, in den Bundesländern Berlin und Brandenburg den ohnehin schon ausgedünnten Geschichtsunterricht weiter einzuschränken. In der Oberstufe sollen die älteren historischen Epochen vor 1800 jetzt faktisch gar nicht mehr vorkommen. Diese Epochen waren schon früher in den Lehrplänen der meisten Bundesländer nicht mehr stark vertreten, jetzt wird ihnen endgültig der Garaus gemacht. In gewisser Weise ist das konsequent. Ihren Aufstieg verdankt die Geschichte als Fach und als Bestandteil des Bildungskanons ja wesentlich auch der Herausbildung und Verfestigung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert, die in der Geschichte eine Legitimation ihrer Existenz suchten. Historiker traten in diesem Kontext nicht selten auch als Schöpfer nationaler Mythen auf. Das kann man kritisch sehen, verschaffte dem Fach aber eine starke Position auch in der Öffentlichkeit, die in Deutschland eigentlich erst in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten schwächer wurde.

Auch jenseits solcher Politisierungen von Geschichte bemerkte der Philosoph Schopenhauer einmal sinngemäß, dass ein Volk, das seine Geschichte nicht kenne, wie ein Mensch sei, der nichts über seine eigene Biographie weiß. Heute ist freilich schon der Begriff Volk höchst kontrovers, wenn er nicht sogar per se als tendenziell rechtsradikal angesehen wird, weil er eine ethnisch-kulturelle Grundlage politischer Identität impliziert.

Wenn man aber Begriffe wie Volk oder Nation und die dahinterstehenden Identitätsentwürfe tabuisiert, dann geht auch ein wesentliches Subjekt historischer Erinnerung verloren, das nicht ohne weiteres durch andere und ganz sicher nicht durch eine nebulöse Weltgesellschaft ersetzt werden kann. Wenn das, was wir irgendwie als „eigene“ Geschichte betrachten können, mangels der Zugehörigkeit zu einer größeren Erinnerungsgemeinschaft auf unsere unmittelbare Lebenszeit und die unserer Eltern und Großeltern beschränkt ist, wird alles andere in der Tat schnell ganz irrelevant.

Verachtung für die eigene Geschichte

Von daher verwundert es auch nicht, dass in eher linken Milieus heute die Beschäftigung mit der älteren Geschichte der eigenen Nation oder auch nur Europas oft als überflüssig, wenn nicht sogar als schädlich gilt, wenn sie nicht primär als Geschichte von Verfehlungen und Verbrechen, wie zum Beispiel des Kolonialismus, angelegt ist. Allzuleicht könnte sie in Konflikt geraten mit dem Ideal einer postnationalen, bunten multiethnischen Gesellschaft, weil sie den Eindruck erwecken könnte, dass es eine eigene Tradition gibt, die es zu verteidigen gilt.

Auch ist schwer einzusehen, warum man zum Beispiel in der Antike die Ursprünge moderner Vorstellungen von Freiheit suchen sollte oder in der frühen Neuzeit die Wurzeln der Aufklärung und rationaler Wissenschaftlichkeit, wenn jeder Anspruch auf eine Ausnahmestellung des Westens per se schon anmaßend eurozentrisch ist, wie viele meinen. Wenn es keine eigenen Traditionen mehr gibt, zu denen man sich ohne Scham bekennen kann, ist es vielleicht in der Tat besser, man verzichtet auf Geschichtsbewusstsein, das über die unmittelbare Vorgeschichte der Gegenwart hinausreicht, ganz.

Aber die Verachtung für die Geschichte reicht heute weit in das sogenannte „bürgerliche“ Lager hinein. Das Bewusstsein dafür, dass die Probleme der Gegenwart, und dazu zählen auch und gerade kriegerische Konflikte wie z.B. in der Ukraine, Wurzeln haben können, die tief in die Geschichte zurückreichen, ist bei vielen Akteuren vollständig verlorengegangen, und sogenannte bürgerliche Parteien präferieren heute stark die Mint-Fächer, nicht nur, weil sie für die Erhaltung des akut bedrohten Wohlstands wichtiger sind, sondern vielleicht auch, weil man die Sozial- und Kulturwissenschaften als Hochburgen des politischen Gegners wahrnimmt. Das mag in dieser Pauschalität nicht zutreffen, aber für einen eher konservativen, traditionsbewahrenden Entwurf von Politik bieten diese Disziplinen, einschließlich der Geschichtswissenschaft, anders vielleicht als noch vor 30 oder 40 Jahren kaum noch Anknüpfungspunkte und wollen das auch dezidiert nicht mehr.

Selbstmarginalisierung des Westens

Allerdings ist der Kampf gegen historische Bildung, den Kultuspolitiker nicht nur in Berlin und Potsdam betreiben, dennoch töricht und kursichtig. Blickt man über Europa hinaus, dann orientieren sich andere Staaten und Kulturen weiter, ja mehr denn je an historischen Narrativen, die weit in die Geschichte zurückreichen. Das gilt nicht nur für China, Indien und Russland, die sich als alte Kulturimperien mit globalem Geltungsanspruch verstehen, sondern natürlich auch für die islamische Welt, die sehnsüchtig auf ihre Anfänge oder die Blütezeit vor den Mongolenstürmen zurückblickt. Was dort als historisches Identitätsangebot konstruiert wird, mag oft problematisch sein, aber wir können es uns dennoch nicht leisten, solche Geschichtsdeutungen zu ignorieren, da sie immer auch direkte politische Konsequenzen haben können. Kritisch begegnen kann man ihnen aber nur, wenn man ein historisches Bewusstsein besitzt, das die älteren Epochen genauso selbstverständlich umfasst, wie das außerhalb Europas natürlich der Fall ist.

Nicht zuletzt kann man sich mit fremden Kulturen nur auseinandersetzen, wenn man ein gewisses Grundverständnis der eigenen Kultur auch in ihrer historischen Tiefendimension besitzt, sonst fehlt einem auch das methodische Instrumentarium für jede Debatte. Aber offenbar kann man ein Verständnis für diese Zusammenhänge in Brandenburg oder gar im krisengeschüttelten Berlin grundsätzlich nicht mehr voraussetzen. Die Ironie liegt freilich darin, dass wir uns durch diesen historischen Präsentismus, der nur noch die Gegenwart und ihre unmittelbare Vorgeschichte gelten lässt, in der Welt isolieren. In einer Zeit, wo weithin verkündet wird, dass unser Geschichtsbild weniger eurozentrisch werden muss, marginalisieren wir uns durch einen verkürzten Blick auf die Geschichte, den sich sonst, außerhalb des Westens, kaum jemand zu eigen machen will, mehr denn je. Aber vielleicht ist das ja der Sinn der Sache.