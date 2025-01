Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ralf Hanselle:

Gesche Joost ist 100 Prozent Adrenalin: „Ich kremple gerne die Ärmel hoch“, sagt sie. „Langweilig wird mir nie.“ Die neue Präsidentin des Goethe-Instituts trägt derlei Selbstauskünfte in einem Tempo vor, dass einem schon allein beim Zuhören der Atem stocken will. Als schlüge sich die 50-Jährige in ihrem Kopf mit weit mehr Plänen und Ideen herum, als ein einfacher Arbeitstag Minuten hat.

Im Handumdrehen wechselt Joost von Themen wie Quantencomputing und Generativer KI zum Freiheitsbegriff von Hannah Arendt – und weiß am Ende sogar noch, wo es in einer Stadt wie Hanoi die angeblich beste Bratwurst gibt. Dabei kennt auch die Professorin für Design­forschung an der Berliner Universität der Künste Grenzen. „Ich bin sehr stark durchgetaktet“, sagt Joost: „Aber es gibt eine goldene Elf-Uhr-Regel: Wenn ich nach 23 Uhr nicht im Bett bin, ist mein hohes Pensum nicht aufrechtzuerhalten.“