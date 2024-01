Frau Lentz, während wir miteinander reden, ist im Goethe-­Institut in Bordeaux zeitgleich die Sprach­animation „Goethes grüner Daumen“ zu hören wie zu sehen. Das müsste das für die deutschen Kulturinstitute im Ausland zuständige Auswärtige Amt eigentlich freuen: Kultur und Ökologie und das Hand in Hand. Und dennoch soll das Institut in Bordeaux jetzt geschlossen werden – zusammen mit zahlreichen weiteren Instituten in Frankreich und in Italien. War dem grün geführten Ministerium der Nutzen auswärtiger Kulturpolitik nicht mehr zu vermitteln?