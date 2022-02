Der Berliner Coronaviren-Experte und Pandemie-Berater der Bundesregierung, Christian Drosten, hat empört auf ein Cicero-Interview reagiert, in dem ihm Vertuschungsversuche vorgeworfen werden. Der Hamburger Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger, der umstrittene Gen-Experimente mit Coronaviren am Institut für Virologie in Wuhan als wahrscheinlichsten Ursprung von Sars-CoV-2 ansieht, warf Drosten vor, diesen Verdacht gemeinsam mit anderen Virologen gezielt verschleiert zu haben. „ Sie haben die ganze Medienwelt, die ganze Politik und auch den Teil der Wissenschaftswelt, der das nicht so genau verfolgt hat, in die Irre geführt“, sagte Wiesendanger.

In den USA geraten Virologen unter Druck

Hintergrund seiner Vorwürfe sind E-Mails des amerikanischen Immunologen Anthony Fauci, die republikanische Kongressabgeordnete öffentlich gemacht haben und die derzeit in den USA für viel Wirbel sorgen. Aus diesen E-Mails gehe hervor, „dass namhafte Virologen aus den USA, England und Australien den Laborursprung nicht nur als Möglichkeit, sondern als wahrscheinlichste Ursache von Sars-CoV-2 angesehen haben​“​​​​​​, so der Hamburger Universitätsprofessor. Und zwar bereits Anfang Februar 2020, also zu Beginn der Pandemie.

Der deutsche Virologe Christian Drosten​​​​ war in den E-Mail-Wechsel eingebunden und nahm damals auch an einer Telefonkonferenz mit Fauci und den anderen Virologen teil, in der über den möglichen Laborursprung diskutiert wurde. Dennoch unterzeichnete Drosten kurz darauf einen offenen Brief in der Fachzeitschrift The Lancet, in dem der Laborursprung als Verschwörungstheorie bezeichnet wurde. Auf die öffentliche Debatte hatte dies großen Einfluss.

Drosten bezeichnet Wiesendanger als „Extremcharakter“

Drosten, der eine erste Anfrage des Cicero zu diesem Thema im Juni 2021 schriftlich beantwortete, aber auf Nachfragen und Gesprächsanfragen unserer Redaktion seitdem nicht mehr reagiert hat, verbreitete das online veröffentlichte Interview mit Wiesendanger selbst auf Twitter. Dazu schrieb er: „Das ist kein Interview, sondern ein Vorkommnis“ und bezeichnete Wiesendanger als „Extremcharakter“.

Cicero bietet einem Extremcharakter die Bühne und provoziert persönliche Angriffe gegen mich durch suggestive Fragen. Antworten werden im Andeutungs- und Wertungsbereich stehengelassen, belastbaren Tatsachenbehauptungen ausgewichen. Das ist kein Interview, sondern ein Vorkommnis. https://t.co/V0KZL9CkPZ — Christian Drosten (@c_drosten) February 3, 2022

Ein zweites, fast parallel erschienenes Interview mit Wiesendanger in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), in dem detaillierter auf die wissenschaftlichen Hintergründe der Laborvermutung eingegangen wird, stieß dem während der Pandemie zum Medienstar aufgestiegenen Virenforscher ebenfalls sauer auf. „Auch auffällig: in der NZZ ist zeitgleich ein bis hin zu Formulierungen inhaltsgleiches Interview erschienen. Betreibt hier jemand eine Kampagne?“, fügte Drosten bei Twitter hinzu.

Eine Meldung zieht ihre Kreise

Die wütenden Reaktionen des Virologen machten auch die Nachrichtenagentur dpa auf Wiesendangers Vorwürfe gegen Drosten aufmerksam. Ihr Bericht wurde daraufhin in zahlreichen Online-Medien veröffentlicht. Und das wiederum brachte Roland Wiesendanger auf die Palme. Denn in dem insgesamt sachlich und ausgewogen formulierten dpa-Bericht war folgende Hintergrundinformation enthalten, die so auch von den anderen Redaktionen übernommen wurde:

„Eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) war in einem Bericht zur Herkunft des Coronavirus zu dem Schluss gekommen, die Theorie, das Virus könne mit einem Labor-Vorfall zu tun haben und sei somit künstlichen Ursprungs, sei ‚extrem unwahrscheinlich‘.“

Dies sei, so kritisiert Wiesendanger nun, „sowohl inhaltlich falsch als auch bereits monatelang veraltet“. Es habe sich nicht um eine „Expertengruppe der WHO“ gehandelt, sondern um eine gemeinsame China-WHO-Kommission. „Dies hatte entscheidenden Einfluss auf die Art und Weise, wie die Aussagen des abschließenden Berichts überhaupt zustande gekommen sind.“

WHO-Bericht ohne Aussagekraft

Tatsächlich hat der Vorsitzende dieser Kommission, Peter Ben Embarek, schon vor Monaten im dänischen Fernsehen erklärt, dass die Untersuchungen vor Ort schwierig und unvollständig gewesen seien und der Abschlussbericht nicht unabhängig formuliert werden konnte. Was die Aussagekraft dieses Berichts stark in Zweifel zieht.

Darüber hatte dpa seinerzeit selbst berichtet: „Der WHO-Besuch in Wuhan sei wissenschaftlicher Natur gewesen und keine echte Untersuchung gewesen, er sei zudem großteils von den Bedingungen der Chinesen abhängig gewesen. Die Formulierung ‚extrem unwahrscheinlich‘ sei ein Kompromiss gewesen, um die Labor-Theorie überhaupt mit in den Bericht zu bekommen“, gibt die Nachrichtenagentur die Aussagen des Kommissionschef Embarek wider.

Umstrittene Experimente

Christian Drosten ist ein Verfechter der sogenannten Gain-of-Function-Forschung, bei der Viren im Labor gefährlicher oder leichter übertragbar gemacht werden. Dank Recherchen von kritischen Wissenschaftlern, die weltweit vernetzt sind und zu denen in Deutschland neben Wiesendanger auch der Genetik-Professor Günter Theißen aus Jena zählt, sind einige Indizien bekannt geworden, die dafür sprechen, dass Sars-CoV-2 bei solchen Experimenten geschaffen worden sein könnte. Womöglich mit finanzieller Unterstützung aus den USA.

Dass Drosten und seine Virologen-Kollegen dies zunächst als Verschwörungstheorie bezeichnet und damit zum Tabuthema gemacht haben, halten Kritiker der Gain-of-Function-Forschung, zu denen vor der Corona-Pandemie auch die deutschen Grünen zählten, für ein gezieltes Ablenkungsmanöver, um die eigene Forschungsarbeit nicht zu gefährden.

Im Juni 2021 behauptete Drosten gegenüber Cicero: „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Kenntnis über (vermeintliche oder tatsächliche) ‚gain-of-function‘-Forschungsarbeiten am Institut in Wuhan.“ Auf Nachfragen dazu und zu der Frage, ob er selbst solche Experimente durchführe, reagierte er nicht. Auch als unsere Redaktion ihm nun nach seiner empörten Twitter-Reaktion anbot, ein Streitgespräch zwischen ihm und Wiesendanger zu organisieren, kam keine Antwort.

Drosten: Furin-Spaltstelle kein Beweis

Gegenüber dpa hingegen äußerte sich Drosten am Freitag zu einzelnen Details der Wiesendanger-Interviews von NZZ und Cicero. So sagte er zur sogenannten Furin-Spaltstelle in Sars-CoV-2, die Wiesendanger und andere Gain-of-Function-Kritiker als Indiz für ein künstlich geschaffenes Virus sehen, laut dpa: Es sei richtig, dass derartige Spaltstellen in der Untergattung der Sarbecoviren, zu der auch Sars-CoV-2 gehöre, bisher nicht gesehen worden seien. In anderen Coronavirus-Gruppen kämen solche Spaltstellen aber vor. „Gleichzeitig ist es vollkommen klar, dass das natürliche Spektrum von Sarbecoviren noch stark untererfasst ist“, so Drosten. „Daher lässt sich von der Furin-Spaltstelle bei Sars-CoV-2 – auch wenn sie tatsächlich eine Auffälligkeit darstellt – kein Nachweis auf einen nicht-natürlichen Ursprung führen.“

Ein weiteres Indiz für den Ursprung des Virus im Labor sieht Wiesendanger dem NZZ-Interview zufolge darin, dass am Institut für Virologie in Wuhan die „weltweit größte Datenbank für Coronaviren“ im September 2019 abgeschaltet worden sei – unter nicht abschließend geklärten Umständen. Wenn man sie wieder anschalte, so sei er überzeugt, lasse sich über sie die Virus-Herkunft finden.

Drosten entgegnete, den konkreten Fall könne er nicht beurteilen, da er von der Abschaltung der Datenbank nur aus öffentlichen Medienberichten wisse. „Ich kann nur sagen, dass es nicht üblich oder verbreitet ist, solche Informationen in die Öffentlichkeit zu stellen“, sagte er. „Auch inhaltlich kann ich hierzu nichts beitragen, da ich die Datenbank vorher nicht kannte.“