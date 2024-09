Schon Schiller schrieb in seinem Stück „Die Jungfrau von Orleans“: „Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.“ Also besser den Kampf gegen die Dummheit aufgeben? Besser nicht, denn die massenmediale Gesellschaft steht vor einer Epidemie der Dummheit. Es sollte also alles getan werden, um eine weitere inflationäre Ausbreitung von Dummheit zu vermeiden. Denn nichts gefährdet die heutige Demokratie so sehr wie die Epidemie der Dummheit. Das derzeitige Führungspersonal gibt schon einen erschreckenden Einblick in die möglichen Folgen einer ungebremsten Dummheitsepidemie. Den kommenden Dummheits-Tsunami abzuschwächen, ist vielleicht schon bald nicht mehr möglich.