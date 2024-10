In Pedro Almodóvars Spielfilm „The Room Next Door“ ist diese Tür rot. Das Weiß der Wand, die sie umgibt, lässt sie dramatisch und alarmierend wirken. Dabei ist sie eigentlich bloß eine ganz normale Tür. Doch mag sich dahinter ein Bild des Schreckens verbergen. Der Eintretende müsste augenblicklich Schmerz und Trauer über den ewigen Verlust bewältigen. All das, was einen emotional erfasst beim Anblick eines toten, geliebten Menschen. Mit dieser Symbolik beunruhigt Almodóvar seine Zuschauer – und seine Protagonistin Ingrid, gespielt von der wunderbaren Julianne Moore.