Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Sie gilt als leidenschaftliche Politikerin, kompromisslose Zionistin und entschlossene Kämpferin für Frauenrechte: Golda Meir. Während ihrer Amtszeit als israelische Außenministerin soll Staatsgründer David Ben-Gurion gesagt haben: „Der einzige Mann in meinem Kabinett ist Golda Meir.“ 1969 wurde sie zur ersten und bisher einzigen Ministerpräsidentin Israels gewählt und damit zu einer der weltweit ersten weiblichen Regierungschefs.

Doch Meirs Ruf ist bis heute, insbesondere in ihrer Wahlheimat Israel, umstritten. Grund dafür ist ihre Rolle im Jom-Kippur-Krieg im Herbst 1973. Der verheerende Angriff Ägyptens und Syriens am 6. Oktober überraschte das sich nach dem gewonnenen Sechstagekrieg 1967 unbesiegbar wähnende Israel. Die Kämpfe begannen ausgerechnet am höchsten jüdischen Feiertag, dem Versöhnungsfest Jom Kippur, auf den Golanhöhen und der Sinai-Halbinsel. Die von Israel besetzten arabischen Gebiete wollte man zurückerobern. Trotz Vorwarnung erfolgte die israelische Mobilmachung nicht rechtzeitig. Gleichwohl gelang es den Israelis mit amerikanischer Unterstützung, die feindlichen, mit sowjetischen Waffen belieferten Divisionen zurückzudrängen.

Ein auf Drängen der USA erwirkter Waffenstillstand führte nach rund 20 Tagen am 24. Oktober zum Ende der Kämpfe. Die militärische Niederlage brachte Ägyptens Staatspräsident Anwar as-Sadat jedoch auf Umwegen politisch an sein Ziel: Als Folge des israelisch-ägyptischen Friedensvertrages von 1979, der auf dem im Jahr zuvor unterzeichneten Camp-David-Abkommen beruht, zog sich Israel vom Sinai zurück. Im Gegenzug erkannte Ägypten den Staat Israel an. Die Golanhöhen aber sind weiterhin besetzt, Syrien erkennt Israel bis heute nicht an.

Jom-Kippur-Krieg erwies sich als traumatische Erfahrung

Der vierte arabisch-israelischen Krieg hatte gravierende Folgen. Wirtschaftliche, aber vor allem existentielle. Beide Armeen hatten hohe Opferzahlen zu beklagen. Auf arabischer Seite fielen rund 8500, auf israelischer 2600 Soldaten. Darüber hinaus sank das Selbstvertrauen Israels. Der Jom-Kippur-Krieg erwies sich als traumatische Erfahrung. Sie entstand aufgrund der unbemerkten außenpolitischen Bedrohungslage. Golda Meir gelang zwar ein elementarer Beitrag zum Frieden im Nahen Osten, der schließlich ihrem Nachfolger Menachem Begin sowie Sadat den Friedensnobelpreis bescherte. Doch die hohen Verluste zwangen sie 1974 zum Rücktritt.

„Sie wird geliebt und gehasst“, sagt der israelische Regisseur Guy Nattiv über die Politikerin. Im vergangenen Jahr feierte sein Film „Golda – Israels Eiserne Lady“ bei der Berlinale Premiere. Der Jom-Kippur-Krieg jährte sich zum 50. Mal. Diese Woche startet die britisch-amerikanische Co-Produktion in den deutschen Kinos. Durch den Terrorangriff der palästinensischen radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 erhält sie eine unvorhersehbare Brisanz und Aktualität. Nattiv ging nach eigener Aussage stets davon aus, man habe aus dem Oktoberkrieg von 1973 seine Lehren gezogen. Für ihn war er das größte Debakel, das sein Heimatland je erlebt hatte.

„Golda“ ist kein klassisches Biopic

„Golda“ ist kein klassisches Biopic. Und das ist seine Stärke. Denn allzu häufig wirken die dargestellten Berühmtheiten dieses Genres wie Karikaturen, insbesondere Staatslenker oder Diktatoren. Vielmehr haben wir es hier mit einer Kombination aus Biografie und Kriegsfilm zu tun. Im Zentrum der Handlung stehen die Rekonstruktion des Jom-Kippur-Krieges und die Politik Golda Meirs. Die Hauptrolle spielt die Oscar-Preisträgerin Helen Mirren.

Zeuge des Kriegsgeschehens wird man nur indirekt. Die meisten Szenen spielen in Sitzungszimmern oder in einem „war room“, über Landkarten und vor einer Leinwand mit Live-Übertragung von Luftaufnahmen, in denen man einem Fadenkreuz über gegnerischen Divisionen folgt. Dies tut der Spannung jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil. Originale, distanziert-sachliche, aber auch verzweifelte Funksprüche der Piloten und ohrenbetäubender Lärm der Raketeneinschläge ziehen eindrucksvoll mitten ins Geschehen.

Überhaupt ergänzt dokumentarisches Filmmaterial die Spielhandlung geschickt. Es betont die Authentizität und Tragweite der Ereignisse. Eine Rahmenhandlung zeigt Meir vor einem Untersuchungsausschuss, der Agranat-Kommission, vor dem sie sich 1974 für ihre militärischen und politischen Entscheidungen während des Jom-Kippur-Krieges rechtfertigen musste. Er wird sie von allen Schuldvorwürfen freisprechen. Nattivs Film sieht die Fehler eher bei Verteidigungsminister Moshe Dajan, der die anfängliche Bedrohungslage kleingeredet hat, sowie in nachrichtendienstlichem Versagen.

Raffinierte Figurenentwicklung und Schauspielkunst

Die Annäherung an den Menschen Golda Meir gelingt einerseits über eine raffinierte, kondensierte Figurenentwicklung und andererseits über die schauspielerische Leistung Helen Mirrens. Mit subtiler Mimik, ernst, aber nie panisch, unscheinbaren, meist grauen Kostümen und betont unspektakulärem Haarknoten gibt sie die Unnahbare in Gegenwart der männlichen Regierungsmitglieder. Stets dabei: ihre Handtasche. Ein elementares Accessoire, das die Kettenraucherin für den Genuss der täglichen 60 Zigaretten griffbereit mit sich führt. Den Rauch, den Meir ausbläst, inszeniert Nattiv symbolhaft. Er weitet sich aus in Schwaden und vernebelt die Szenerie, suggeriert Orientierungslosigkeit in einer verworrenen Lage.

Für ihre äußerliche Veränderung saß Mirren täglich zweieinhalb Stunden in der Maske. Das Ergebnis ist überzeugend, die Ähnlichkeit frappierend. Klug gewährt der Film Einblick hinter die eiserne Fassade der öffentlichen Golda Meir. Sehr privat und persönlich wird es, wenn man die Krebskranke zur Röntgenuntersuchung begleitet, Zeuge ihrer nächtlichen Albträume wird und sieht, wie behutsam Assistentin Lou Kaddar (Camille Cottin) ihr beim Baden den Rücken wäscht.

Ein spannender, ein wichtiger Film

Während eines Telefonats mit Henry Kissinger (Liev Schreiber) erzählt Meir von dramatischen Pogromerfahrungen während ihrer Kindheit im damals noch russischen Kiew. Die Kamera zeigt ihr faltiges Gesicht und einen selbstbewussten, wütenden Blick, während sie von betrunkenen Kosaken erzählt, die zum Spaß Juden auf der Straße verprügelten. Ihr Vater, ein Schreiner, habe sie und ihre Schwester im Keller versteckt. Alles, was er wollte, war, seine Kinder zu beschützen. „Ich bin nicht das kleine Kind, das sich im Keller versteckt“, insistiert Meir. Dann droht sie Kissinger, für den Fall, dass die USA ihrem Land nicht beistehen, ein Heer von Waisen und Witwen zu schaffen. Anschließend bricht sie Blut spuckend in ihrem Badezimmer zusammen. Meirs Leben hängt an einem seidenen Faden. Genau wie die Zukunft des Staates, für den sie kämpft.

„Golda – Israels Eiserne Lady“ ist ein spannender, ein wichtiger Film. Gerade jetzt. Er zeigt die Ambivalenz der historischen Figur Golda Meir – ihre Stärke, aber auch ihre Schwäche und Verletzbarkeit.