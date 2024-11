Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Nie zuvor hat man so etwas im Kino gesehen: Der Boss eines mexikanischen Drogenkartells lebt im falschen Körper. Sein größter Wunsch ist es, eine Frau zu werden. Schöpfer dieser Idee ist der französische Autorenfilmer Jacques Audiard. Nur wenige Produktionen haben dieses Jahr medial so viel Aufmerksamkeit erhalten wie dessen zehntes Werk „Emilia Pérez“. Bei den Filmfestspielen von Cannes erhielt der Genremix gleich zwei Auszeichnungen, für Frankreich wird er demnächst ins Oscarrennen geschickt.

Egal, wo man hinschaut – der deutsche Blätterwald ist mehrheitlich begeistert. Etablierte Tageszeitungen und Filmmagazine beschreiben den Film als „perfektes Arthouse-Crossover“, loben ihn als „Mischung aus Sozialdrama, Musical und Telenovela“ und für seine „mitreißende Wucht“. Die New York Times bezeichnet das Streben des Helden, sein wahres Ich zu finden, als „moving“ – ergreifend.

Manitas del Monte (Karla Sofia Gascón) ist verheiratet, Vater zweier Kinder und aufgrund seiner Drogengeschäfte schwerreich. Er ist fest entschlossen, doppelt auszusteigen. Aus dem Verbrechermilieu und dem Leben als Mann. Der Preis dafür ist hoch. In jeglicher Hinsicht. Um seinen Plan umzusetzen, engagiert er die Anwältin Rita Moro Castro (Zoe Saldana). Zu ihren Klienten zählen Schwerstkriminelle und Narco-Eminenzen, die sie im Auftrag ihres gewissenlosen Chefs verteidigt. Schlecht bezahlt und desillusioniert von der flächendeckenden Korruption in ihrem Land, nimmt sie das ungewöhnliche Angebot an. Sie organisiert den geeigneten Chirurgen für die Geschlechtsumwandlung, täuscht Manitas’ Tod vor und siedelt Ehefrau Jessi (Selena Gomez) und die Kinder in die Schweiz um. Dafür kassiert Rita zwei Millionen Dollar.

Der machohafte Narco-Boss mutiert zum reumütigen Gutmenschen auf Highheels

Dieser erste Teil des Films ist unterhaltsam, temporeich, bunt und ästhetisch reizvoll. Diverse Songs – von Sprechgesang bis Chansons –, komponiert vom französischen Popstar Camille und Partner Clément Ducol, werden mit virtuos choreographierten Tanzeinlagen dargeboten. Sie kehren Innenwelten ins Außen, sorgen für Verfremdung und überspitzte Künstlichkeit. Wie in einem antiken Theaterstück kommentiert ein weiblicher Chor Ritas Grübeln über die plötzliche Chance, endlich abzuräumen. Dass dieser aus pink gekleideten Putzfrauen besteht, ist durchaus komisch. Das überrascht und besitzt im Kontext der bevorstehenden Transition eine sinnvolle Doppeldeutigkeit – anders als etwa das seichte Gebaren von Lady Gaga und Joaquin Phoenix in „Joker: Folie à Deux“.

Doch als medizinisches Personal einer thailändischen Schönheitsklinik die Operationsvariationen fröhlich daherrappt, verformt sich einem das anfängliche Schmunzeln in konstantes Stirnrunzeln. Ist es wirklich komisch, wenn „Mammoplastik? Vaginoplastik? Laryngoplastik? Phalloplastik? Ja, ja, ja!“ geträllert wird? Ironisch mag diese Nummer auch nicht gemeint sein, denn den Komplikationen der Verwandlung widmet Audiard nur wenige, kaum abschreckende Szenen.

Stattdessen beginnt nach rund 40 Minuten der zweite und weitaus längere Abschnitt dieser skurrilen Produktion. Er erzählt von Manitas’ neuem Leben als Transfrau. Ihr Name: Emilia Pérez. Sie vermisst ihre Kinder und lässt sie mitsamt Ehefrau nach Mexiko zurückbringen. Emilia gibt vor, Manitas’ Cousine zu sein, und ermöglicht der Familie ein Luxusleben auf den Hügeln der Megacity. Um sich von kriminellen Sünden reinzuwaschen, gründet sie eine Stiftung, die sich für die Opfer der Kartellmorde einsetzt. Der machohafte Narco-Boss mutiert zum reumütigen Gutmenschen auf Highheels mit Doppel-D-Körbchen. Dass Emilia die Vergangenheit doch noch vollends einholen wird, ist offensichtlich.

Flotter Werbefilm für Diversity

Die spanische transsexuelle Schauspielerin Karla Sofiá Gascón ist für die Hauptrolle ein Glücksfall. Sie gibt quasi sich selbst. Mehr Authentizität geht nicht. In Hollywood wird sie für eine Nominierung als beste Darstellerin gehandelt. Für den Europäischen Filmpreis, der Anfang Dezember verliehen wird, hat sie diese bereits erhalten. Die Auszeichnung wird gewiss folgen. Denn es ist an der Zeit für eine transsexuelle Filmpreisträgerin: Auf diese Weise werden vermutlich etliche Branchen- und Jurymitglieder argumentieren.

Keine Frage: Gascón hat für diesen Part alles gegeben – Gefühl, Erfahrung, Können. Doch das ganze Bohei, sowohl um die Hauptdarstellerin als auch um den Film, der im zweiten Teil über weite Strecken ungemein langweilig und teilweise unlogisch ist, beruht einzig auf einem Faktum: dem gesellschaftlichen Klima, in dem „Emilia Pérez“ entstanden ist und rezipiert wird. Und in diesem Klima neigt man dazu, das Phänomen der Transsexualität entweder zu einem Recht auf Selbstverwirklichung oder gar zu einer Lifestylefrage zu verharmlosen.

Die Produktion spricht zwar die Probleme, mit denen Transmenschen vor ihrer Umwandlung konfrontiert werden, an. Doch Emilias Feldzug der Wiedergutmachung gerät allzu sehr zu einem flotten Werbefilm für Diversity. Von Leid und Problemen kaum eine Spur. Im Gegenteil. Aufgrund ihres Reichtums aus früheren Zeiten ist die Protagonistin diejenige, die am längeren Hebel sitzt – und greift in altbewährter Manier erneut zu mafiosen Methoden. Dennoch lässt Regisseur Audiard seine Emilia noch eine zweite Wandlung durchleben: die zur Heiligen. Von dieser Santa Emilia, einer Art Patronin eines pseudo-religiösen Aktivismus, werden wir sicher noch viel hören.