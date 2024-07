Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Fußball ist und bleibt die herrlichste Nebensache der Welt. Auch wenn sie für viele zeitweise zur Hauptsache werden kann, wie jetzt bei der Europameisterschaft. Dabei kann man eigentlich nicht von „dem Fußball“ sprechen. Denn dieser Sport besteht aus zwei Abteilungen – den Amateuren und den Profis. Was in den 24.000 Vereinen mit 139.000 Mannschaften und knapp 2,3 Millionen Spielern geleistet wird, ist beachtlich. Da wird Jungen wie Mädchen, Jugendlichen wie Erwachsenen nicht nur eine Alternative zum Daddeln auf dem iPhone oder der Freizeitgestaltung als Couch-Potato geboten. Da leisten zugleich Zehntausende Ehrenamtliche unglaublich viel für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und für die Integration von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen.

Die Spitzenfunktionäre des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) weisen gern und zu Recht auf diese gesellschaftliche Funktion des Sports hin. Das ändert nichts daran, dass der Profifußball in erster Linie Teil der Unterhaltungsindustrie ist. Die Bundesligastars gehen nicht auf den Platz, um im Volk ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Sie strengen sich an, weil sie Geld verdienen wollen – nach Möglichkeit von Jahr zu Jahr mehr. Die Vorstände der 40 Dax-Konzerne beziehen im Durchschnitt knapp vier Millionen Euro. Dafür würden viele Superstars sich nicht ein oder zwei Mal pro Woche 90 Minuten lang anstrengen.