Die Sorge um die progressive Hegemonie auf Twitter treibt dabei manchen amerikanischen Linken zu eigentümlichen argumentativen Verstrickungen: Dass Musk nämlich den Informationsfluss auf Twitter weniger rigide kontrollieren wolle, so Bill Clintons ehemaliger Arbeitsminister Robert Reich im Guardian, sei nichts weiter als „der Traum eines jeden Diktators“. Jeff Jarvis, ein Journalismus-Professor an der City University of New York, tanzte währenddessen mit einem Tweet an, der es in sich hatte: „Heute fühlt sich’s auf Twitter so an wie am letzten Abend in einem Berliner Nachtclub zur Dämmerstunde der Weimarer Republik.“ Die Analogie zuende gedacht müsste Musk am Tag darauf also, Hakenkreuzbinde um den Arm, einen Fackelzug durch das Brandenburger Tor anführen.