Im ersten Moment überkommt mich ein Unglaube, dass meine letzten 24 Stunden anbrechen. Auch wenn „carpe diem“ ein guter Rat ist, trage ich ihn nicht in jeder Lebenssekunde vor mir her und hake rasch nach: Ist dies wirklich mein allerletzter Tag?

Das Grundproblem ist geklärt. Ich befinde mich in München und überlege kurz, ob ich noch ein neues Kapitel aufschlagen soll. Doch das wäre mir zu viel Aufregung und könnte in Stress ausarten. Alles bleibt, wie es ist.