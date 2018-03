Mein jüngster Tag hat keinen Platz für Nebensächlichkeiten. Es ist mir wichtig, Abschied zu nehmen von meiner Familie und den Menschen, die mir am Herzen liegen. Ausräumen, was ungeklärt blieb. Kein Reichtum, keine Extravaganzen können das kompensieren. Ich möchte den Tag in Rom verbringen, dem Ort meiner Kindheit. Es ist Frühling, der Geruch der Mimosen liegt in der Luft. Ich verbinde damit eine sehr friedliche Zeit. Die Familie war jung und viel zusammen, in den siebziger Jahren. Diese Erinnerungen zu reaktivieren, wäre ein Moment des Glückes. Wir hörten viel Bach. Bach ist für mich ein Kompass. Eine Nachschlagbibel, in die ich schaue, um festzustellen, ob ich noch die richtigen Gesetze befolge oder ob es vielleicht einfacher geht, wie häufig in der Musik.