Claudia Roths neueste Idee - Kulturpass für 18-Jährige

Im kommenden Jahr werden alle 18-Jährige einen Kulturpass in Höhe von 200 Euro bekommen. So wurde es in der vergangenen Woche beschlossen. Wieder einmal beschreitet die Regierung hiermit den Weg in den totalen Versorgungsstaat. Noch schlimmer allerdings wiegt die Missachtung von Kultur, die sich hier offenbart.