Es gibt eine Krankheit, die man getrost als die Lehrerkrankheit schlechthin bezeichnen kann: das Burnout-Syndrom. Charakteristische Merkmale dieser Erkrankung sind körperliche und emotionale Erschöpfung gepaart mit anhaltender physischer und psychischer Leistungs- und Antriebsschwäche. Hinzu kommt der Verlust der Fähigkeit, „abzuschalten“ und sich nachhaltig zu erholen. Der Begriff „Burnout“ wurde 1974 von dem Psychoanalytiker Herbert Freudenberger geprägt. Ihm war aufgefallen, dass sich die Mitglieder sogenannter helfender Berufe, wie Ärzte, Pfleger, Lehrer, Sozialarbeiter, Erzieher, häufig in die Krankschreibung, Arbeitsunfähigkeit oder Frühverrentung flüchten. Seine Untersuchungen entdeckten als Ursachen die besonders hohe Arbeitsbelastung, gepaart mit einem besonders intensiven persönlichen Engagement. Beide Aspekte führten zum „Ausbrennen“ des Energiespeichers, wie er es nannte. Die Analyse der für die Burnout-Patienten typischen Persönlichkeitsmerkmale brachte als Ergebnis, dass es sich bei den Personen um ursprünglich besonders motivierte, von Idealismus und humanistischen Idealen beseelte Menschen handelte. Offensichtlich haben es diese Menschen nicht geschafft, die Realität ihres beruflichen Alltags mit den Idealvorstellungen von beruflicher Erfüllung in Einklang zu bringen. Der Absturz in Verzweiflung und Depression war die Folge.

Auch unter den Lehrern gibt es viele Idealisten. Sie haben sich oft bewusst für diesen Beruf entschieden. Sie wollen sich nützlich machen, wollen der Jugend helfen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, ihre beruflichen und persönlichen Lebensziele zu verwirklichen. Den Schülern gegenüber geben sie sich oft als Kumpel oder väterlicher Freund/mütterliche Freundin und sind bitter enttäuscht, wenn sie zurückgewiesen werden oder denselben Angriffen ausgesetzt sind, wie sie den weniger motivierten Lehrern entgegengebracht werden. Das empfinden sie als zutiefst ungerecht, weil sie ihr hohes Engagement nicht gewürdigt sehen. Hinzu kommt, dass sich diese Lehrer ständig von der Schulorganisation, von der Schulleitung, von der Schulbehörde oder von missgünstigen Kollegen bedrängt, „ausgebremst“ oder falsch verstanden fühlen.

Unerfüllbare Anforderungen

Der Lehrerberuf zeichnet sich dadurch aus, dass die unterschiedlichsten Anforderungen an den Lehrer gestellt werden, die sich mitunter sogar widersprechen. Die Schüler wünschen sich einen spannenden und interessanten Unterricht, die Eltern verlangen die optimale Förderung ihrer Sprösslinge und als krönenden Höhepunkt einen guten Schulabschluss. Die Schulleitung pocht auf professionelle Arbeit und überdurchschnittliches Engagement. Viele Lehrer fühlen sich durch diese Anforderungen bedrängt, unter Druck gesetzt und in ihrer Autonomie verletzt. Wenn sie es nicht schaffen, dieser Beziehungsfalle zu entrinnen, verlieren sie über kurz oder lang in ihrem Beruf den Kompass und in ihrem persönlichen Leben Maß und Mitte. Auch Ehe- und Beziehungskrisen oder Abstürze in den Alkoholismus wurden als Resultate eines Burnout-Prozesses schon beobachtet.

Die vom Burnout-Syndrom heimgesuchten Menschen werden heute in Spezialkliniken behandelt und wieder für ihren Beruf tauglich gemacht. Dies gelingt immer dann, wenn sie es schaffen, die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen beruflichem Ideal und schnödem Alltag zu schließen. Die Therapie zur Heilung ist also eine Art von Konditionierung, ein Arbeiten am Identitätskern der Betroffenen. Denn im Grunde handelt es sich beim „Ausgebrannt-Sein“ um ein Identitätsproblem. Mit einer flexibleren Ich-Identität ausgestattet, können die Lehrer, Pfleger, Erzieher sich erneut in den beschwerlichen Alltag stürzen, in der Hoffnung, in Zukunft den Ansprüchen – den eigenen und den fremden – besser zu genügen als zuvor.

„Höchststrafe“ mangelnde Akzeptanz

Es gibt allerdings eine zweite Gruppe von Lehrern, die in ihrem Beruf scheitert, für die es kein Krankheitsbild, keine Spezialklinik und keine medizinische Therapieform gibt. Es sind die Lehrer, die von den Schülern – aus welchen Gründen auch immer – abgelehnt werden. Viele Schulen gehen inzwischen dazu über, den Unterricht durch die Schüler bewerten zu lassen. Die Evaluation dessen, was bisher vor der Öffentlichkeit verborgen in den vier Wänden des Klassenzimmers vor sich ging, ist eine der größten Errungenschaften der modernen Schule. Sie deckt schonungslos auf, woran ein Unterricht krankt, und enthüllt, welche Lehrer bei dem, was sie tagtäglich tun, überfordert sind. Schüler erkennen schnell und sehr hellsichtig, wenn ein Lehrer versagt. In früheren Zeiten hieß es dann am elterlichen Mittagstisch, der Lehrer Müller sei „doof“, die Lehrerin Maier sei eine „Schlafpille“. Heute schaffen es die Schüler, in elaborierter Pädagogendiktion die Defizite ihrer Lehrer auf den Punkt zu bringen. Sie sagen, der Mathelehrer könne sie nicht motivieren, der Geschichtslehrer predige nur, anstatt sie an der Diskussion zu beteiligen, der Unterricht der Biologielehrerin sei konfus geplant. Diese Urteile benennen Mängel in der Unterrichtsplanung und -gestaltung, die man in den meisten Fällen durch eine freundschaftliche Beratung durch Kollegen beheben könnte. Eine solche solidarische Beratungskultur zu entwickeln, die sich die Verbesserung des Unterrichts zum Ziel setzt, sollte deshalb die Aufgabe jeder Schule sein.

„Höchstes Glück der Erdenkinder ist nur die Persönlichkeit“ (Goethe)

Schwieriger ist es dann, wenn ein Lehrer wegen seiner Persönlichkeit abgelehnt wird. Persönlichkeit kommt von dem lateinischen Wort „personare“. Es bedeutet „hindurchtönen“. Im antiken Theater spielten die Schauspieler mit Masken vor dem Gesicht. Was durch die Maske hindurchtönte, war die Persönlichkeit des Schauspielers. Damit ist nicht primär die Lautstärke seiner Stimme gemeint. Lautstarkes Auftrumpfen ist nie ein Ausdruck von Persönlichkeit. Gemeint ist die persönliche Note, die authentische Ausstrahlung des Lehrers, die sich auch noch im größten Getümmel des Unterrichts positiv bemerkbar machen. Die Psychologie nennt die Wirkung einer Person auf ihre Umgebung „Präsenz“. Zustande kommt sie durch den kontinuierlichen Strom von Worten, von Stimme und Bewegung – durch die Körpersprache insgesamt. Präsenz verkörpert die direkte Art und Weise, wie wir in der Welt physisch anwesend sind. Schüler erkennen, wenn sie mit einem neuen Lehrer konfrontiert sind, blitzschnell, um welche Art von Persönlichkeit es sich handelt: dominant oder unsicher, sympathisch oder eher nicht. Daraus leiten sie dann ab, wie sie mit der Person umgehen wollen: sie als Lernpartner anerkennend oder innerlich ablehnend.

Aus der Glücksforschung wissen wir, dass der Kampf um Anerkennung, wenn er erfolgreich ist, eine der nachhaltigsten Quellen des Glücks ist. Im Umkehrschluss kann man sagen, dass der erfolglose Kampf um Anerkennung der größte Verhinderer von Glück ist. Der Grund, weshalb ein Lehrer als Person abgelehnt wird, liegt oft in seinem Charakter, eben in seiner Persönlichkeit, begründet. Das macht Lösungen auch so schwer, ja fast aussichtslos, da es kaum noch möglich ist, im fortgeschrittenen Alter das eigene Wesen „umzukrempeln“.

Natürliche Autorität ist gefragt

Hier ist ein kleiner Exkurs über die Autorität vonnöten. Interessant ist hier ein Blick in das Lateinlexikon. Dort findet sich unter dem Stichwort „auctoritas“ ein breit gefächertes Feld deutscher Wortbedeutungen: „Rat, Ermächtigung, Vollmacht, Macht, Ansehen, Einfluss, Bedeutung, Vorbildlichkeit“. An der Fülle der Attribute kann man sehen, wie reichhaltig ein Charakter sein muss, wenn er Autorität ausstrahlen soll. Seit dem Erscheinen des Romans „Der Untertan“ von Heinrich Mann kennt man den vielleicht typisch deutschen Hang, den Begriff Autorität auf reines Machtgehabe, auf pompöse Wichtigtuerei zu verengen. Die Studentenbewegung von 1968 hatte es sich deshalb zu einem ihrer Anliegen gemacht, diese hohlen Autoritäten zu hinterfragen, d.h. auf ihren wahren, meist nichtigen Kern zurückzuführen. Schon Theodor Fontane sah – wie ein Streitgespräch in seinem Roman „Frau Jenny Treibel“ zeigt – den Missbrauch, aber auch den Verfall von Autorität heraufziehen. Andererseits erblickte er aber auch die Chance, der hochtönenden Amtsautorität, die letztlich eine geborgte ist, die echte, nämlich die aus dem Wesen gespeiste Autorität entgegenzusetzen. Diese natürliche Autorität nennen wir heute gerne Charisma, positive Ausstrahlung. In einem Dialog des Romans meint der optimistische, fortschrittsgläubige Schmidt, „an die Stelle dieser veralteten Macht [der hohlen Autorität] [sei] die reelle Macht des wirklichen Wissens und Könnens getreten.“ Dieser reinen Fachautorität gegenüber pocht der Traditionalist Distelkamp auf die Fortdauer der natürlichen Autorität: „Das Entscheidende bleibt doch immer der Charakter; nicht der eitle, wohl aber der gute, ehrliche Glaube an sich selbst. (...) Und ohne Glauben an uns und unsere Sache keine rechte Lust und Freudigkeit, und auch kein Segen, am wenigsten Autorität.“ In diesen hellsichtigen Worten des alten Fontane liegt das ganze Geheimnis der Anerkennung des Lehrers durch seine Schüler begründet. Er wirkt nur dann als natürliche Autorität, wenn er über eine positive Ausstrahlung verfügt, wenn er den Glauben an sich selbst und seine Sache wirklich glaubhaft vermittelt. Denn nur, wer von sich selbst überzeugt ist, kann andere überzeugen. Und das Wesen des Lehrerberufs ist die Überzeugung: für den Lernstoff, für eine anregende Lernkultur, für ein kameradschaftliches Miteinander in der Klasse, für soziales Engagement innerhalb und außerhalb der Schule. Wenn dem Lehrer dieses wichtige Mittel der Beeinflussung nicht zur Verfügung steht, befindet er sich nahezu auf verlorenem Posten.

Wer eigene Kinder hat, dem wird das Geheimnis erfolgreicher Lehrer nicht verborgen bleiben. Oft erzählen die Kinder zu Hause, dass sie für den Mathelehrer „durchs Feuer gehen würden“, weil er so „cool“ sei. Dem Deutschlehrer hingen sie an den Lippen, weil er „super“ über alte Zeiten und „komische“ Dichter erzählen könne. Und der neue Kunstlehrer sei „total sympathisch“ und ein echter Künstler. Hinter diesen jugendsprachlichen Wendungen des Lobs verbirgt sich nichts anderes als die oben beschriebene „natürliche Autorität“ oder – modern gesprochen – die charismatische Persönlichkeit. Sigmund Freud, der große Seelenerkunder, schrieb in seinen Jugenderinnerungen: „Ich weiß nicht, was uns stärker in Anspruch nahm und bedeutsamer für uns wurde, die Beschäftigung mit der uns vorgetragenen Wissenschaft oder die mit den Persönlichkeiten unserer Lehrer, und bei vielen führte der Weg zu den Wissenschaften nur über die Person des Lehrers“ (Sigmund Freud: Zur Psychologie des Gymnasiasten, 1914). Im Grunde könnte man den humanistischen Ur-Spruch „Non scholae, sed vitae discimus“ (Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir) umwandeln in den Slogan: Nur für die guten Lehrer lernen unsere Kinder.

Charisma kann man lernen

Die Psychologie beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit der Frage, was denn eine charismatische Persönlichkeit ausmacht, wie die magische Anziehungskraft entsteht, mit der z.B. ein Barack Obama oder eine Lady Diana ihre Mitmenschen in ihren Bann ziehen bzw. zogen. Anhand von Versuchen mit Testpersonen fanden die Wissenschaftler heraus, dass es vor allem die kommunikative Kompetenz ist, die sie befähigt, bei ihren Mitmenschen die Saiten zum Schwingen zu bringen. Dazu gehört auf der einen Seite die passende Wortwahl, auf der anderen Seite eine vertrauenerweckende Körpersprache. Interessant ist das Fazit der Forscher: Emotionale Intelligenz und kommunikative Intelligenz lassen sich üben und dadurch verstärken. Für Lehrer ist das eine tröstliche Botschaft, weil sie ihnen vermittelt, dass sich die anfängliche Ablehnung durch eine Schulklasse durch beharrliches Arbeiten an der eigenen „Performance“ abmildern, ja vielleicht sogar in Respekt und Anerkennung umwandeln lässt.

Pestalozzi definierte die erzieherische Wirkung der Pädagogen schlicht als Ergebnis von „Liebe und Vorbild“. Unter Liebe würden wir heute Zuwendung, Empathie verstehen. Und im Vorbild erkennen wir wieder eine der Wortbedeutungen des Wortes „auctoritas“. Da Amtsautorität heute den Lehrer nicht mehr stützen kann, bleibt ihm nur die andere, die mit der Persönlichkeit des Erziehers verknüpfte Form übrig. Der Lehrer, der über Sachkompetenz und Einfühlungsvermögen gleichermaßen verfügt, wird in seinem Beruf selten scheitern. Dass sich trotz widriger Bedingungen an vielen unserer Schulen immer noch so viele Lehrer „durchbeißen“ und ihren Beruf erfolgreich ausüben, liegt also vielleicht doch an ihrem Charakter, der ein Sich-Verbiegen und Verbogen-Werden nicht zulässt. Das ist ein tröstlicher Befund.

Eigensinn schafft gute Pädagogen

Um im Lehrerberuf erfolgreich zu sein, braucht man eine gehörige Portion Eigensinn, eine Mission für das Erzieherische, für die Formung junger Charaktere. Es verblüfft einen immer wieder, wenn man Jahre nach dem Abitur ehemalige Schüler von einem Lehrer schwärmen hört, der mit ihnen „so manchen Strauß ausgefochten“ hat. Gerade dieses ständige Ringen um die Persönlichkeit der jungen Menschen hat dem unbequemen Lehrer die verspätete Anerkennung seiner Schüler eingebracht. Erst als Erwachsene haben sie verstanden, die Zumutungen des Lehrers als eine Form von Zuwendung, ja mitunter auch Zuneigung zu interpretieren. An die glatten und stromlinienförmigen Lehrer können sie sich später kaum noch erinnern. Auch die belletristische Literatur ist voll von Lehrern, die durch Eigensinn, Hartnäckigkeit und Konfliktbereitschaft aus der Masse der Angepassten herausragen.

In Bezug auf die Lehrerausbildung stellt sich die Frage, wie man in Zukunft verhindern kann, dass junge Menschen sich für den Lehrerberuf entscheiden, den sie später als quälend und erniedrigend empfinden müssen, weil ihnen die nötige Anerkennung durch die Schüler nicht zuteilwird. Dies ließe sich nur dann ausschließen, wenn in die akademische Lehrerausbildung ein ganzjähriges intensives Praktikum (Praktisches pädagogisches Jahr) an einer Schule eingebaut wäre. Das Unterrichten vor Ort, der Umgang mit den Schülern aller Altersstufen und die Beratung durch erfahrene Lehrer gäben dem jungen Menschen mit Sicherheit die Rückmeldung, die er braucht, um sich endgültig diesem schönen Beruf zuzuwenden oder ohne Gesichtsverlust eine ganz andere berufliche Entscheidung zu treffen.