„Scham spielt eine große Rolle“, erklärt Isabell Probst, die siebeneinhalb Jahre lang als Gymnasiallehrerin Englisch und Geschichte unterrichtete. Die 1981 geborene Rheinländerin berät ihre aussteigewilligen Klienten meist per Videokonferenz, „vor allem, wenn schon die eigenen Eltern im Lehrbetrieb waren. Der Vater Studienrat, die Mutter an der Grundschule, und man selbst gibt auf? Unvorstellbar!“ Beim Ausstieg aus dem Lehrberuf brächen Lebensentwürfe zusammen, ganze Identitäten, denn es seien vor allem die Leidenschaftlichen, die anrufen, die ernsthaft Engagierten, die am System der Regelschule in heutiger Gestalt scheitern – absurderweise vor allem deshalb, weil sie die offiziellen Ziele wirklich ernst nehmen.