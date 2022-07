Am Fuße des Grünen Hügels zwei Demonstranten-Gruppen, es wird nicht richtig klar, wer die Linken und wer die Rechten sind – beide beschimpfen sich gegenseitig als „Nazis“, und beide sind offensichtlich: gegen Angela Merkel. Und nein, das war keine Inszenierung von Tobias Kratzer, kein Theater, sondern unsere wirkliche Wirklichkeit. Merkel ist zwar nicht mehr Kanzlerin, pilgert aber trotzdem weiter zu Wagner, so wie die ganze Bundesrepublik vor Corona: Thomas Gottschalk, einige Schlagergrößen, Markus Söder und natürlich Claudia Roth haben es sich in der Promi-Loge gemütlich gemacht und sind die einzigen, die Wasserflaschen mit ins Festspielhaus nehmen dürfen, die dann auch regelmäßig, besonders gern an den leisen Stellen, auf den Holzboden purzeln.

In Grün: Angela Merkel bei der

Festspiel-Eröffnung Auch ästhetisch ist der Auftakt der Bayreuther Festspiele eher ein wenig Retro. Die Schönheit steht bei Regisseur Roland Schwab im Vordergrund, das Transzendieren, die Bewegungslosigkeit im Angesicht der Musik. Grundkonstellation für das Liebes-Epos „Tristan und Isolde“ ist eine runde LED-Scheibe auf dem Boden, die mal stilles Wasser sein kann, das Tiefe vorgaukelt, mal zum Blutbad wird und dann zum immer schneller kreisenden Sternenkosmos wächst. Überhaupt hat Bühnenbildner Piero Vinciguerra einige Bayreuther Wagner-Regie-Reminiszenzen versteckt: Die „Tristan“-Scheibe ähnelt der „Ring“-Scheibe von Wieland Wagner, der grüne Baum, der im dritten Aufzug aus dem Decken-Oval wuchert, erinnert an den Liebesbaum von Regisseur Jean-Piere Ponnelle, und die Leuchtstäbe, die Tristan am Ende des zweiten Aufzugs durchbohren, stilisieren die Neon-Röhren von Christoph Marthaler.