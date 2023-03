So erreichen Sie Rainer Werner:

Rainer Werner unterrichtete an einem Berliner Gymnasium Deutsch und Geschichte. Er verfasste das Buch „Fluch des Erfolgs. Wie das Gymnasium zur ,Gesamtschule light‘ mutiert“.

Hänseleien von Jugendlichen auf dem Pausenhof und in der Freizeit hat es immer schon gegeben. Rangordnungskämpfe auszufechten und zu bestehen, gehört, wenn man der Meinung von Psychologen Glauben schenken will, zum Prozess des Erwachsenwerdens. In letzter Zeit hat es allerdings Fälle gegeben, die wegen ihrer Grausamkeit die Öffentlichkeit erschütterten. Im nordrhein-westfälischen Freudenberg wurde die zwölfjährige Luise von zwei ebenfalls minderjährigen Freundinnen mit einem Messer getötet.

Obwohl die Polizei wegen des Persönlichkeitsschutzes der jugendlichen Täterinnen zum Motiv keine Angaben machte, sickerte in der Presse durch, dass Luise von den beiden Mädchen zuvor gemobbt worden war. Zum Verhängnis wurde ihr offenbar, dass sie sich dagegen wehrte, indem sie sich Erwachsenen anvertraute. Wie abgrundtief muss der Hass von zwei Mädchen sein, wenn sie ihre „Freundin“ mit 30 Messerstichen töten? Und warum sind Kinder heutzutage nicht mehr in der Lage, ihre Streitigkeiten gewaltfrei auszutragen?