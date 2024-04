Es war einmal der ewige Zweite, der ähnlich häufig den Beinamen „Vizekusen“ verpasst bekam wie der FC Bayern München „Rekordmeister“. Und was will man auch machen als „Werkself“ – noch so ein (eigentlich) wenig schmeichelhafter Begriff – wenn man über Jahrzehnte hinweg einer jener Vereine ist, die zwar einerseits fester Bestandteil der Fußballbundesliga sind, die man andererseits aber auch schonmal vergessen konnte, wenn man außerhalb von Leverkusen räsonierte und philosophierte in den Fußballkneipen dieses Landes.