Die Generaldirektorin der Documenta 15, Sabine Schormann, verteidigte, eine „antisemitische Lesart“ sei nicht intendiert gewesen, und „wenn dieses Werk in Deutschland an die Grenzen des Darstellbaren kommt, sehen wir das nicht als Abschlussstatement, sondern als Ausgangspunkt für eine weitere Diskussion“ an. Auch das Künstlerkollektiv hat sich zu Wort gemeldet: „Wir haben aus unserem Fehler gelernt und erkennen jetzt, dass unsere Bildsprache im historischen Kontext Deutschlands eine spezifische Bedeutung bekommen hat.“ Als Kollektiv von Künstlern, „die Rassismus jeglicher Art verurteilen, sind wir schockiert und traurig über die mediale Berichterstattung, die uns als antisemitisch bezeichnet.“