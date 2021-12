Die Deutsche Welle (DW) hat ein Antisemitismusproblem. Der deutschsprachige Auslandssender beschäftigt mehrere Mitarbeiter in arabischen Ländern, die in den vergangenen Jahren in Zeitungen und sozialen Medien israelfeindliche und antisemitische Äußerungen gepostet haben. Dies enthüllte die Süddeutsche Zeitung (SZ) am 30. November. Die meisten dieser Postings wurden zwar inzwischen gelöscht, doch hatte die SZ sie vorsorglich als Screenshots gesichert. So soll etwa der Leiter des DW-Korrespondentenbüros in Beirut, Bassel Aridi, im Juni 2014 auf Twitter geschrieben haben: „Jeder, der mit den Israelis zu tun hat, ist ein Kollaborateur und jeder Rekrut in den Reihen ihrer Armee ist ein Verräter und muss hingerichtet werden.“ Leiter des Beirut-Büros ist Aridi allerdings erst seit 2019; die DW hat sich offenbar nicht genauer angesehen, wen sie da zum Büroleiter gemacht hat.

Daoud Ibrahim, ein Trainer der DW-Akademie, twitterte der SZ-Recherche zufolge unter anderem „Der Holocaust ist eine Lüge“ und „IsraHELL“. Sein Bruder Mohamed Ibrahim, stellvertretender Hauptabteilungsleiter von DW Arabia, arbeitete in den 90ern für die der faschistischen Syrischen Sozialen Nationalistischen Partei (SSNP) nahestehende libanesische Zeitung Al-Diyar und schrieb nach Beginn seiner Tätigkeit für die DW für die der libanesischen Terrororganisation Hisbollah nahestehende Publikation Al-Akhbar. Und der DW-Redakteur Morhaf M. leugnete, als wäre das alles noch nicht genug, auf Facebook den Holocaust.