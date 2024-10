Die Obstbäume am Waldrand in Hagelloch, einem Bilderbuchdörfchen bei Tübingen, stehen in voller Blüte. Gudrun Ensslin und Bernward Vesper feiern vor dieser idyllischen Kulisse ihre Verlobung. So inszeniert Andres Veiel in seinem Spielfilm „Wer, wenn nicht wir“ anno 2010 die Vorgeschichte der RAF als Lovestory in den 1960er Jahren, zugleich als Sittengemälde der Bundesrepublik im Mehltaumodus.

Geboren 1959 in Stuttgart, studiert Veiel in Berlin Psychologie, parallel absolviert er eine Regieausbildung bei Krzysz­tof Kieslowski im Künstlerhaus Bethanien. Schon früh gilt sein Interesse dem Doku-Genre. Sehr persönlich gerät der Film „Die Überlebenden“ (1996), der vom Freitod dreier seiner Klassenkameraden handelt – und gleichermaßen das Porträt einer Generation liefert. Explizit politisch fällt „Black Box BRD“ (2001) aus, worin die Biografie des Bankiers Alfred Herrhausen mit jener des RAF-Terroristen Wolfgang Grams konfrontiert wird. Verspielter geraten drei Jahre später „Die Spielwütigen“, eine Langzeitbeobachtung von Schauspielschülern, deren idealistische Träume in der bitteren Realität zerplatzen.