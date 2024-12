So viel Lachen und gute Laune war zuletzt eher selten in Polittalks, in denen über die Erfolge und Misserfolge der gescheiterten Ampelkoalition gesprochen wurde. Gelegen hat es wohl am Setup, wie das neudeutsch heißt, also an den Leuten, mit denen Caren Miosga am Sonntagabend genau darüber gesprochen hat. Da saß plötzlich Peer Steinbrück, der eine halbe Ewigkeit nicht mehr im Fernsehen war. Da saßen außerdem die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, sowie der Journalist Robin Alexander von der Welt – und selbstverständlich Miosga selbst.

Politik und Humor ist eine rare Kombination, zumal, wenn es um deutsche Politik und deutschen Humor geht. Aber Lachen, das dürften sich viele Zuschauer am Sonntagabend gedacht haben, hat in Zeiten wie diesen auch etwas Befreiendes. Was die erste Erkenntnis wäre. Die zweite Erkenntnis lautet, dass es zu den ungeschriebenen Gesetzen der Politik gehört, dass die Verantwortlichen erst dann besonders reflektiert, sich selbst und die eigene Partei betreffend, auftreten, wenn sie – wie Steinbrück – nicht mehr aktive Politiker sind. Oder wenn sie – wie Lang – gerade befreit wurden von den Fesseln, die ein Amt wie jenes der Bundesvorsitzenden einer Partei mit sich bringen.