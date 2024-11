Wer sich an die 80er-Jahre noch erinnern kann, so könnte man in Abwandlung eines durchzechten Zitats von Hans Hölzl alias Falco meinen, der hat mittlerweile eine Menge durchleben müssen. Auch und gerade in der Berliner Kunstszene. Die amerikanische Fotografin Nan Goldin jedenfalls kann sich erinnern. Zumindest in ihrem fotografisch ausgelagertem Gedächtnis.

Im Jahr 1982, Goldin war zu jener Zeit Anfang 30, kam die Absolventin der Bostoner School of the Museum of Fine Arts erstmals nach West-Berlin. Die damalige Frontstadt des Kalten Krieges mit all ihren Brüchen und Brachen, sie wurde der Wahl-New Yorkerin zur zweiten Heimat. Immer wieder kehrte Goldin später hierher zurück. Mit einem zutiefst subjektiven Stil, den zur selben Zeit auch einige ihrer Studienkollegen – darunter Mark Morrisroe – voranbrachten, hielt sie Autonomie, Anarchie und alltägliche Abgründe fest.

Dieses merkwürdige Mauerland

Aids, Drogen und Partys, dazu Boheme-Gefühle und Gewalt. Und immer wieder das eigene Ego. Das waren die ikonografischen Puzzlestücke, aus denen Nan Goldin ihre für die damalige Zeit noch gewöhnungsbedürftigen Farbfotografien zusammensetzte. Die Frau mit dem rot-braunen Lockenkopf, sie dokumentierte jene „großartige kulturelle Extravaganz“, von der kurz zuvor schon David Bowie geschwärmt hatte. Es war dieses merkwürdige Mauerland, das zumindest in der künstlerisch aufgefrischten Erinnerung irgendwo zwischen Herrn Lehmann, Jungen Wilden und Lost Paradies zu finden war.

Wie anders aber ist diese Stadt heute. Aus Brachen wurden Baulücken, aus Baulücken wiederum Bausatzhäuser und Bürotürme. Die Drogen gibt es immer noch. Auch wenn sie mit Fentanyl und Tranq längst jenes naive Geheimnis verloren haben, das sie damals für den Einen oder Anderen auf oft so tragische Weise noch hatten. Die Stadt selbst aber, sie ist artiger geworden. Eine Metropole wie jede andere auch – smart, glatt, überteuert. Besonders für Künstler sind die hohen Mieten für Wohnräume und Ateliers zur Bestandsbedrohung geworden.

Die einst bis zum geht nicht mehr hochgejazzte und hochgepäppelte Szene – ihr ist in den letzten Jahren der Garaus gemacht worden. Wenn nun auch noch Kultursenator Joe Chialo verkünden muss, dass der schwarz-rote Senat von nun an 121 Millionen Euro bei der Kultur (das ist gut ein Zehntel des bisherigen Etats) einsparen muss, so ist das längst nicht mehr Ursache, sondern lediglich noch Nachwirkung einer kurzen Geschichte vom langen Abstieg.

Punk ist Eigeninitiative

Natürlich, derartige Kürzungen tun weh. Doch damals, in Goldins Golden Age der 80er-Jahre, hat es viele der heutigen Kultur-Goodies – von Atelierförderung bis zum Hauptstadtkulturfonds – nicht mal gegeben. Die heute oft so verklärte Dekade der Subkultur, sie lebte vor allem von Eigeninitiative, Zittergeld und dem sprichwörtlichen Mut der Verzweifelten. Auch wenn es heute aus der Rückschau oft ganz anders erinnert wird: Der Kern von Punk war nicht Staatsknete, sondern ein ausgeklügeltes Konzept von „Do it yourself!“. „Don’t be the problem, be the solution“, wie es in einem Fanzine aus jener Zeit hieß.

Wenn nun also Nan Goldin am vergangenen Wochenende wieder in Berlin war, um, wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, unter lautstarkem Getöse ihre Werkschau „This Will Not End Well“ in der Neuen Nationalgalerie zu eröffnen, so stand da eine veränderte Frau mitten in einer veränderten Stadt in einem zuweilen nicht mehr wiederzuerkennenden Land.

Aus der zerbrechlichen Fotografin von ehedem, die sich selbst einst im Sucher einer Kamera zu finden hoffte, ist längst eine international gefeierte Künstlerin mit Ausstellungen vom Whitney Museum bis zum MoMA geworden. Berlin ist eine Kunstmetropole im Niedergang. Und Deutschland ein Land auf Never Ending Taumeltour. Eingeklemmt zwischen Rezession, Ukrainekrieg und der Suche nach einer rationalen Position im Nahen Osten hat sich das Land Stück für Stück selbst verloren.

Schmerzliche Antisemitismusdebatten

Was es in Deutschland und besonders in Berlin indes ungebrochen und weiterhin gibt – von den 80ern, 90ern bis zum vermeintlich besseren Heute – das sind die Debatten um den tatsächlichen wie auch nur um den unterstellten oder angenommenen Antisemitismus. Die Jüdin Nan Goldin, deren Großeltern einst vor antijüdischen Pogromen in Russland fliehen mussten, dürfte sich noch schmerzlich an viele dieser Debatten erinnern.

Da war etwa das Jahr 1985: In Frankfurt demonstrierten damals gut 1000 Menschen gegen die geplante Uraufführung von Rainer Werner Fassbinders Theaterstück „Der Müll, die Stadt und der Tod“ unter der Regie von Dietrich Hilsdorf. Stein des Anstoßes: die Figur eines jüdischen Immobilienhändlers, in dem nicht wenige den Frankfurter Immobilienunternehmers Ignatz Bubis erkannt haben wollten. Der kämpfte später immer wieder gegen Fassbinders Drama um den Frankfurter Häuserkampf, in welchem er ein Stück „subventioniertem Antisemitismus“, mindestens aber das Klischee vom jüdischen Kapitalisten erblickte.

1988 dann die Jenninger-Rede: In einer Gedenkansprache aus Anlass des 50. Jahrestags der Reichspogromnacht hatte der damalige Bundestagspräsident Philipp Jenninger derart ausführlich und gewiss ungeschickt den Reichsführer SS Heinrich Himmler zitiert, dass es immer wieder zu heftigen Missverständnissen gekommen war. Die Konsequenz: Jenningers Rücktritt. Zahlreiche andere Beispiele sollten folgen: die Nolte-, die Heitmann-, die Walser-, die Kanther-, die Möllemann-, die Hohmann-Debatte. Auseinandersetzungen, die ausnahmslos (und naheliegender Weise) auf den Namen nicht-jüdischer Deutscher hörten.

Anfang der 2000er Jahre dann auch noch eine Flick-Debatte: Mitten in den Staatlichen Museen zu Berlin, dort wo dem Klischee nach dem Wahren, Schönen und Guten gehuldigt wird und wo nun also auch die Werke von Nan Goldin zu sehen sind, hatte es Friedrich-Christian Flick, Spross des einstigen Wehrwirtschaftsführers Friedrich Flick, gewagt, seine millionenschwere Kunstsammlung als Leihgabe abzustellen. Bilder und Skulpturen, die mit dem schmutzigen Geld aus NS-Diktatur und Zwangsarbeit finanziert worden waren, gingen über Jahre hinweg eine skurrile Liaison mit staatlich finanzierten Museumsstrukturen ein.

Es waren wichtige Debatten. Diskussionen, die die Gesellschaft sensibler, offener und hoffentlich auch ein stückweit freier gemacht haben. Doch so wie das Berlin der 80er-Jahre mit der heutigen deutschen Hauptstadt vielleicht nur noch Flussverläufe, Straßenzüge und Erinnerungen teilt, so sehr scheinen viele der Antisemitismusstreitereien aus der Gegenwart bei genauer Betrachtung überhaupt auch nur Ähnlichkeiten mit denen von damals zu haben.

Namen amerikanischer Jüdinnen

Und das fängt bereits bei den Bezeichnungen an: Die Namen nämlich, die man in Deutschland nicht erst seit den grausamen Mordtaten vom 7. Oktober 2023 wenn nicht mit Antisemitismus, dann zumindest doch mit den Debatten um selbigen in Verbindung bringt, das sind zumeist Namen jüdisch-stämmiger US-Amerikanerinnen: Susan Neiman, Judith Butler, Nancy Fraser, Deborah Feldman. Und seit vergangener Woche eben auch noch Nan Goldin.

Seitdem die Künstlerin nämlich die Eröffnung ihrer Berliner Retrospektive dafür genutzt hat, um nicht vornehmlich über ihre Kunst, sondern über ihre Perspektive auf den Krieg in Gaza und im Libanon zu reden, seitdem laufen deutsche Feuilletonisten heiß. Die Frage steht zur Beantwortung, ob man Nan Goldin überhaupt hätte reden lassen sollen; ja ob sich hinter ihrer vorgetragenen und von lautstarken Lobbygruppen in den Glastempel der Neuen Nationalgalerie hineingedrückte Kritik am militärischen Vorgehen Israels in Gaza nicht sogar antisemitische Klischees verbergen.

Für wahr, es hat etwas Sonderbares: Seit dem wir in Deutschland irgendwann – und weiß der Teufel wie genau eigentlich – der irrigen Meinung aufgesessen sind, wir hätten unsere Lehren aus dem eigenen historischen Schlamassel gezogen und müssten uns von daher über den Antisemitismus in unseren eigenen Köpfen nicht mehr sonderlich Sorgen machen, seitdem interessieren wir uns vornehmlich für den Antisemitismus der Anderen. Gelegentlich sogar für den von Juden selbst.

Wie ein trockener Alkoholiker gieren wir über die Aufsicht über den Weinkeller. Das mag gewiss auch damit zu tun haben, dass die Debatten in den letzten Jahrzehnten internationaler und vielschichtiger geworden sind, erinnert aber auch aufs Tragischste an jene psychologische Affektverschiebung, mit der man ein aus den Fugen geratenes inneres Gleichgewicht mit einem miesen Foulspiel zurück in die Waagerechte zu bringen versucht.

Die Angst vor den weißen Flecken

Das ist von der Psychodynamik vielleicht verständlich. Denn vieles in dieser Welt ist unklar geworden, hängt in der Schwebe, wartet auf Lösung. Vor allem die Antwort auf die Frage, was während der vergangenen dreizehn Monate wirklich in Israel und Gaza geschehen ist, kennt zahlreiche weiße Flecken. Und selbst die scheinbar simple Frage, was Antisemitismus denn nun eigentlich genau ist, weiß um mehrere Lösungswege.

Da ist zum einen die von vielen Staaten anerkannte Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), nach der Antisemitismus unter anderem „eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden“ ist, die sich „als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann“. Und da ist die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus, in der zahlreiche Wissenschaftler – darunter Enzo Traverso, Donald Bloxham, Amos Goldberg oder der kürzlich verstorbene Jan Assmann – darauf hingewiesen haben, dass genau diese Arbeitsdefinition des IHRA zu schwammige Grenzen zwischen antisemitischer Rede und legitimer Kritik an der israelischen Politik ziehe.

Auf welche Definition also bezieht man sich, wenn man Goldins Rede und die Reaktion auf diese kritisiert? Und wieviel vorgelagerte Theorie braucht es eigentlich, um über ein Leiden zu sprechen, das man jeden Abend ohnmächtig in den Nachrichten verfolgen muss und das immerhin vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft wird. Solange diese und viele weitere Fragen offen sind, haben die Staatlichen Museen zu Berlin nicht nur das Richtige, sondern das in einer offenen Gesellschaft Selbstverständliche getan: Sie haben einen Raum des Austauschs und der Begegnung offen gehalten.

Dass bei diesem Austausch am Ende nicht alle Seiten respektvoll zuhören wollten, schmälert das Engagement und den Mut der Beteiligten keineswegs. Ganz im Gegenteil: Wenn in den gegenwärtigen Verteilungskämpfen im Berliner Kulturbetrieb demnächst wieder die Frage auftauchen sollte, wofür es dieses teure Gedöns denn eigentlich brauche, dann liegt die Antwort genau hier: um als Gesellschaft im Gespräch zu bleiben.