Julien Reitzenstein ist Historiker an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.

„In Amerika muss man anders sein, um akzeptiert zu werden. Westdeutsche Wissenschaftler sind nicht sehr originell. Sie gehen keine Risiken ein. Sie beobachten was die anderen machen und am Ende marschieren alle im Gleichschritt.“ Dieser traurige Befund stammt nicht von einem Schlechtweggekommenen der Wissenschaft, sondern vom Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Das verleiht dieser Feststellung nicht nur Gewicht – schließlich ist die DFG eine der bedeutendsten Wissenschaftseinrichtungen der Welt – sondern auch Brisanz: Das Zitat von DFG-Präsident Heinz Maier-Leibnitz aus dem Jahr 1979 ist in einer der angesehensten Zeitschriften der Welt nachzulesen, dem TIME Magazine. Und wie sieht es heute aus, etwa in der deutschen Geschichtswissenschaft? Die Antwort ernüchtert.

Kontroverse Thesen sind selten geworden

Im späten 20. Jahrhundert gab es noch so manchen Historikerstreit, ausgetragen vor großem Publikum und mit harten Bandagen, veränderte sich seither das Klima. Der Streit, das Ringen um Erkenntnis, das Überzeugen von Fachpublikum und Öffentlichkeit mit neuen, innovativen, kontroversen Thesen ist in der deutschen Geschichtswissenschaft selten geworden.

„Der war schon mal in Auseinandersetzungen mit dem hochberühmten X verwickelt“ ist heute weniger ein Qualitätsausweis jener, die sich für ihre neuen, manchmal provokativen Forschungsergebnisse mit allen Mitteln engagieren. Inzwischen gilt der Hinweis, ein Postdoc oder Privatdozent habe sich mit einem Großordinarius angelegt, nicht selten als Indikator für ein rasches Karriereende.

Geht das Streben nach Erkenntnis verloren?

Historiker wie Hans Mommsen oder Martin Broszat erhielten bei den Historikerstreiten in den 1980er und 1990er Jahren Unterstützung von Kollegen – oder Gegenwind. Heute scheint vielen bequemer, sich erst gar nicht einzumischen. Es ist offenbar weniger mühsam, neue und möglicherweise unliebsame Erkenntnisse mit Zersetzungsmaßnahmen und Exklusion zu neutralisieren, als mit starken Argumenten auf öffentlicher Bühne für sie einzutreten.

Es darf bezweifelt werden, dass diese Entwicklung die deutsche Geschichtswissenschaft bereichert, das Streben nach Erkenntnis und das Ringen um die besten Erklärungen befeuert. Dies gilt auch und gerade für Forschungen zum NS-Regime. Und dann gibt es Brendan Simms. Der Sohn einer deutschen Mutter und eines irischen Vaters – beide Professoren – lehrt als Professor für politische Geschichte am ältesten College der Universität Cambridge.

Über Simms zu Hitler

Simms veröffentlichte jüngst eine umfangreiche Hitler-Biographie. Schon früh zeichnete sich ab, dass sie innovativ sein wird, Risiken eingeht und nicht im von Maier-Leibnitz beschriebenen Gleichschritt daherkommen würde. Es ist sinnvoll, sich einem Werk über dessen Autor zu nähern. Wie sieht der Autor die Welt? Und in welchem Umfeld wuchsen die Gedanken, die zu diesen neuen Interpretationen des deutschen Diktators führten?

Ein Besuch in Cambridge im Mai 2019, einige Monate vor der Veröffentlichung der englischsprachigen Originalausgabe: Das 1248 gegründete Peterhouse College vermittelt dem Betrachter eine Aura, die die meisten deutschen Universitäten gerade nicht vermitteln können: Tradition, Wertschätzung und Demut. Es beginnt beim Durchschreiten des Tors: Livrierte Bedienstete fragen mit den besten Manieren nach dem Begehr des Besuchers und weisen den Weg über den Hof.

Sich selbst nicht allzu wichtig nehmen

Letzte Sonnenstrahlen beleuchten die jahrhundertealten Sandsteinfassaden. Links des Hofes geht es in die Hall, dem zentralen Raum eines jeden College in Cambridge. Mit dem Gongschlag ziehen die Professoren ein, selbstverständlich im Talar und nehmen an einem erhöhten Tisch Platz, die Studenten, sie kommen aus aller Welt, an den langen Tischen im Parkett. Der kirchenschiffähnliche Raum, die Abläufe, das Geschirr – alles wirkt aus der Zeit gefallen und nicht wie ein Ort der Innovation. Aber in Gesprächen mit der Studentenschaft festigt sich der Eindruck eines weltoffenen, digitalen und wissensdurstigen Miteinanders. Und zugleich die Demut vorgemeinsamen Traditionen, die nicht nur von unzähligen Studenten der vergangenen Jahrhunderte gelebt wurden – sondern auch fortbestehen werden, wenn alle Anwesenden längst zu Staub zerfallen sind.

Es ist diese Aura, die lehrt, sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen. Dies spiegelt sich auch am Professorentisch auf dem Podium: Perfekte Manieren, stilsichere Konversation, Ironie und heiterer Humor. Selbstgefälligkeit und Arroganz sind nicht bemerkbar. An der Stirnseites des Tisches auf dem Podest sitzt Brendan Simms. Er vertritt an diesem Abend den Master. Das schmale Gesicht des hochgewachsenen Gelehrten, die runde Brille, der schwere geschnitzte und wappenbekrönte Stuhl, darüber die hölzerne Gewölbedecke.

„Hitler – eine globale Biographie“

Die Auctoritas des Wissensortes könnte genutzt werden, um von der Relevanz der neuen Thesen über Hitler zu überzeugen. Aber die Gelegenheit lässt Simms ebenso verstreichen wie Beantwortung von Fragen zu seinem Buch. Dazu sei ja noch nach der Hall Zeit, meint er und fragt lieber nach aktuellen Themen und Entwicklungen der deutschen Geschichtsforschung. Nach der Hall geht es in Simms Büro im Erdgeschoss des Innenhofs von Peterhouse.

Der Türrahmen lehrt, dass zur Errichtungszeit dieses Gebäudeflügels die Professoren einen knappen halben Meter kürzer gewesen sein müssen. Es gibt in diesem großen Raum mit Kamin drei sichere Indikatoren, dass seit dem Einziehen der gewaltigen dunklen Deckenbalken Jahrhunderte vergangen sind, wir uns aber dennoch an einem Ort der Modernität befinden: Der PC, die unzähligen Buchrücken neuster Literatur auf endlosen hölzernen Bücherborden und die Stapel mit Manuskriptseiten auf dem Boden – Druckfahnen des soeben erschienenen Buches „Hitler – eine globale Biographie“.

Die politische Geschichte Europas

Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass die Subjektivität eines wissenschaftlich-objektiv forschenden Historikers auch immer von seiner Lebensrealität geprägt ist. Rasch wird im Gespräch klar, dass Simms zahlreiche gängige Regeln über Bord geworfen hat – statt sie zu brechen. Es lag nicht nahe, dass er eine Biographie über Hitler schrieb.

In der Lehre befasst er sich mit der politischen Geschichte Europas. Die westeuropäische Nachkriegsordnung wurde nicht nur auf den Trümmern von Hitlers Weltenbrand aufgebaut oder den Plänen der SS für ein Großgermanisches Reich deutscher Nation, nicht nur auf den Werten des British Empire oder des französischen Kolonialreichs. Vielmehr baute sie auf Lehren aus all diesen politischen Auslaufmodellen auf, auch auf den Lehren der totatären Systeme, besonders des NS-Regimes.

Das ermöglicht Simms nicht nur eine andere Perspektive als sie von typischen NS-Forschern vertreten werden – er stellte auch andere Fragen. Das seine Antworten kontrovers diskutiert werden würden, was Brendan Simms schon an diesem Mai-Abend des Jahres 2019 klar. Insofern kann man ihn nicht als einen missionarischen Verfechter neuer Thesen sehen, sondern als jemanden dem sehr bewusst ist, dass unbequeme neue Perspektiven den Diskurs bereichern – und dies auch anstrebt. Nun muss man nicht von allen neuen Sichtweisen Simms überzeugt sein, aber man bekommt immer wieder den Eindruck, dass man es so noch gar nicht gesehen habe.

Drei Beispiele, drei neue Sichtweisen

Im Prolog und in Kapitel 5 wertet Simms neue Quellen über Hitlers Beziehung zu den USA, insbesondere seine bisher unbekannte Begegnung mit US-Soldaten im Ersten Weltkrieg aus, die er für Nachfahren deutscher Emigranten hielt. Hitlers Sorge, dass immer mehr gut ausgebildete Deutsche emigrieren und gleichsam zum Dünger für die US-Wirtschaft werden, führte laut Simms direkt zu einer Lebensraumtheorie, die auf der amerikanischen Eroberung des Westens beruhe. Bis zum Ende des Krieges kreisten Hitlers Gedanken um die deutschen Auswanderer, die auf der anderen Seite des Atlantik Ingenieure und Soldaten geworden seien (Kapitel 18).

Simms untersucht Hitlers Hass gegen den nach seiner Überzeugung von Juden gesteuerten internationalen Kapitalismus, während er keine Abneigung gegen den nationalen Kapitalismus gehabt habe. Dieser Hass habe seine Abneigung gegen den Bolschewismus bei weitem übertroffen und sei der Hauptantrieb seines Antisemitismus gewesen (Kapitel 3, 5, 7 und 17). Ein 1919 von Hitler an Adolf Gemlich gerichteter Brief Hitlers wird von Historikern als erstes schriftliches Zeugnis von dessen Antisemitismus gesehen.

Doch bereits hier, so Simms, drehte sich alles um den internationalen Kapitalismus und nichts um den Bolschewismus. In seinem Testament hingegen würden der Bolschewismus oder die Sowjetunion nicht einmal explizit erwähnt. Allerdings ist bekannt, wie sehr dieses letzte politische Schriftstück Hitlers gegen den internationalen, in seinen Augen jüdischen, Kapitalismus hetzt. (Das Dokument ist online verfügbar.)

Hitler befasste sich nach Simms‘ Auffassung intensiv mit Briten und Angloamerikanern, die er als wahre „Herrenrasse“ betrachtet habe. Er habe die Deutschen im Vergleich dazu für ein schwaches Volk gehalten, weil dessen „beste Elemente“ über Jahrhunderte in die USA oder Britische Empire emigriert seien. Das belegt Simms mit teilweise unveröffentlichten Reden aus der Kriegszeit (Kapitel 5, 7, 11 und 17).

Applaus und Skepsis

Die neue Hitler-Biographie von Brendan Simms ist nicht nur sauber gearbeitetes Wissenschaftshandwerk. Sie ist zudem fulminant geschrieben, leicht und gut lesbar und begründet neue Thesen und Sichtweisen ausführlich. Vor allem aber vermag sie auch ein Publikum außerhalb der Fakultäten in den Bann zu ziehen. Wer Simms kennt, konnte das erwarten. Ebenso war zu erwarten, dass seine neuen Perspektiven nicht nur Applaus, sondern auch Skepsis ernten würden, beispielsweise von seinem ewigen Kritiker Richard Evans.

Zudem war zu erwarten, dass sich gleich ihm viele bekannte Historiker der englischsprachigen Welt mit Forschungsschwerpunkt Nationalsozialismus mit dem Buch und seinen Thesen auseinandersetzen und ihre Position in die breite Öffentlichkeit tragen würden. Dazu zählen unter anderem Richard Overy (Cambridge) in der Irish Times, Robert Gerwarth (Dublin) in der Financial Times oder Timothy Snyder (Yale) in der New York Times.

Diskurse und Kontroversen sind ausgeblieben

Viel Lob und viel Kritik, der Bezug auf Positionen von Befürwortern und Kritikern – kurz: Im Ausland ringen die wichtigen Lehrstuhlinhaber um die Frage, was neu und was originell an Brendan Simms‘ Hitler-Biographie ist und was weniger gelungen sei. Bislang hat sich bemerkenswerterweise kein deutscher Lehrstuhlinhaber öffentlich in einer großen Zeitung mit Simms neuen Thesen auseinandergesetzt. Es haben sich daher auch keine Lager gebildet.

Diskurse und Kontroversen sind ausgeblieben. Hatte Maier-Leibnitz recht? Beobachten erst einmal alle, was die anderen tun und marschieren dann einheitlich in die gleiche Richtung? Ist die diskursfeindliche Aufforderung eines Honorarprofessors der Freien Universität Berlin heute Konsens? Dieser hatte jüngst im Zuge einer Kontroverse, bei der ein wirkmächtiger Emeritus ein Buch gelobt hatte, gefordert, man solle die Bücher bestimmter Autoren lieber beschweigen.

Aufbruch der Geschichte

Die Pointe der Empfehlung solchen Beschweigens unbequemer Wahrheiten, sehr beliebt in totalitären Systemen: Der Honorarprofessor gibt als Forschungsschwerpunkt „Nationalsozialismus“ an. Noch ist unklar, ob die neue Hitler-Biographie unter den wichtigen deutschen Lehrstuhlinhabern in absehbarer Zukunft Kritiker und Verteidiger finden oder sich gar ein Diskurs entspinnen wird, der die landläufige Sicht auf Adolf Hitler neu nuanciert. Sicher ist aber, dass dieses Buch überaus geeignet erscheint, einen solchen Diskurs zu befeuern und den harmonischen Gleichschritt deutscher Geschichtswissenschaft aufzubrechen.

Es ist ein guter Anlass, statt Beschweigen und Abwarten von Heinz Maier-Leibnitz‘ Beobachtungen zu lernen: Originalität, neue Perspektiven und den Mut anders zu sein genießt in anderen Teilen der Welt Anerkennung. Das wissenschaftliche Niveau wird dadurch nicht schlechter. Goethe sprach vom „freundlich aufgefassten Neuen“. Ganz unabhängig von dem mitreißend erzählten Stück Zeitgeschichte – allein diese neuen Perspektiven und das originelle Hinterfragen eingefahrener Narrative machen das neue Buch von Brendan Simms lesenswert.

Brendan Simms: Hitler - Eine globale Biografie, DVA 2020, 1050 Seiten, ISBN 978-3-421-04664-2.