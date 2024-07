Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Mit Songs wie „West End Girls“, „Suburbia“, „It’s a Sin“, „Always on my Mind”, „Heart” oder „So Hard” schufen sie ikonische Werke der Popmusik: die Pet Shop Boys, bestehend aus Neil Tennant und Chris Lowe. Mitte der 80er Jahre gelang es dem Londoner Duo, aus Hi-NRG, Italo-Disco, dem damaligen Synthie-Pop und zaghaften Rap-Elementen so etwas wie die Essenz von Popmusik zu destillieren.

Genau deshalb waren die Pet Shop Boys jedoch nie unumstritten. Beim ersten Hinhören wirken die Songs der beiden Londoner auf eine schon provozierende Art oberflächlich und belanglos. Hört man jedoch genauer hin, fällt die Perfektion der Produktion auf – und die Intelligenz der Stücke. Lässt man sich dann intensiver auf die Songs ein, öffnet sich hinter der scheinbar glatten Fassade ein Abgrund an Melancholie, der durch die zur Schau getragene Ironie nur noch abgründiger wird.