Seine Rede im Parlament brachte den Umschwung, als es um die Entscheidung für Berlin als Bundeshauptstadt ging. So mancher Abgeordnete wäre gerne in Bonn geblieben. Er tat, was er so oft getan hat: Er erklärte, was das Gebot der Stunde ist. Der Architekt der Wiedervereinigung wies dem Parlament den Weg.

Wolfgang Schäuble war über 50 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag, ein leidenschaftlicher Parlamentarier, der das Mandat als hohes Gut betrachtete und ärgerlich werden konnte, wenn der Eindruck erweckt wurde, Politik beginne erst beim Eintritt in die Regierung.

Für ihn war das Parlament wirklich die Herzkammer der Demokratie. Er war dort präsent. Er hat große, nachdenklich stimmende Reden gehalten und eben auch solche, die eine dann folgende Entscheidung des Parlamentes herbeiführten. Er war Parlamentspräsident – nach Jahrzehnten als Mitglied verschiedener Regierungen wurde er in den Jahren als Bundestagspräsident ein herausragender Mahner und ein gefragter Gesprächspartner in den Welten der Kunst, Kultur und Intellektualität.

Schäuble begleitete die Erfolgsgeschichte des Südwestens von Berlin aus

Wolfgang Schäuble war scharfsinnig und konnte unverhohlen zeigen, wenn er fand, dass das Niveau einer Debatte, eines Gesprächs und eines politischen Plans nicht reiche. Das geschah in der gleichsam wohltuenden Schärfe, die nur wenige wagen, und die zu einem Moment der Stille führt, bevor jemand spricht und den Faden aufnimmt. Er wusste um seine Wirkung und hat in den Gremien der Partei wie der Fraktion mit hoher Aufmerksamkeit rechnen können, wann immer er das Wort ergriff. Er führte mit Worten, die eindringlich waren und das Unausweichliche zeigten. „Macht euch nichts vor“ – das war ein Grundton, ganz besonders in der letzten Dekade seines politischen Wirkens.

Wolfgang Schäuble war ein Badener aus Baden-Württemberg. Er begleitete die Erfolgsgeschichte des Südwestens von Berlin aus und hatte hier seine politische Basis, die ihn über die fünf Jahrzehnte mit überzeugenden Ergebnissen in den Bundestag wählte. Hier war er zuhause. Hier traf ihn ein Attentat, das ihn – wenige Wochen nach der Unterzeichnung des Einigungsvertrages – lebensgefährlich verletzte. Er saß danach im Rollstuhl, resignierte nicht, erlebte schwierigste Zeiten, auch in seiner kurzen Zeit als Vorsitzender der CDU Deutschlands, und lebte danach in bewunderungswürdiger Weise über 30 Jahre sein öffentliches Leben als Spitzenpolitiker. Das Bild des Mannes im Rollstuhl war schon bald vertraut. Wenn wir uns im Parlament, im Kabinett oder bei anderer Gelegenheit trafen, so bekam ich doch auch eine Ahnung davon, wie einschneidend die Erfahrung der Folgen des Attentates gewesen sind und wie groß seine Leistung, dieses öffentliche Leben zu führen. Es gab gute Begegnungen, die uns ermöglichten, unterschiedliche politische Einschätzungen vertrauensvoll zu erörtern.

„Die Freiheit eines Christenmenschen“ bedeutete ihm viel

Wolfgang Schäuble war ein großer politischer Gestalter. Der Einigungsvertrag ist das prominenteste Beispiel dafür. Ich erinnere mich aber auch an seine frühen Hinweise darauf, dass Christdemokraten und Grüne an ihren Gemeinsamkeiten arbeiten sollten. Er sah hier schon früh einen gemeinsamen Ideenfundus für zentrale Felder der Gesellschaftspolitik. Es lag nahe, dass Baden-Württemberg hierfür – unter Führung der CDU – ein positives Beispiel setzen könne.

Es kam dann spät zu einem solchen Bündnis, politisch aber anders als gedacht. Seine frühen Anregungen für schwarz-grüne Zukunftskonzepte hätten mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt; immerhin kam die „grüne Charta“ bereits in den achtziger Jahren aus dem Bezirksverband Südbaden – seiner politischen Heimat.

Wolfgang Schäuble war ein überzeugter protestantischer Christ. Er erzählte am Rande einer Kabinettssitzung kurz vor Weihnachten, dass für ihn das Weihnachtsfest mit dem Weihnachtsoratorium von Bach beginne, das er mit der Familie besuche. Dem Katholizismus gegenüber war er aufgeschlossen, ersparte mir – die ich katholische Theologie studiert habe – gleichwohl nicht den Hinweis, dass wissenschaftliche Theologie für Katholiken ja eigentlich schwerlich möglich sei, da sie dem Papst zu folgen haben. Er sagte es nicht einmal schmunzelnd. Es war ihm ernst. „Die Freiheit eines Christenmenschen“ bedeutete ihm viel.

Ich verneige mich vor ihm und seinem Lebenswerk mit Respekt und dankbar für gemeinsame Jahre im Parlament und in Bundesregierungen.