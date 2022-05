Im Internet können Sie T-Shirts mit dem Aufdruck „Schweden ist gescheiter“ bestellen. Das „T“ fehlt, anders als bei der massenweise vorgetragenen apodiktischen Aussage im Verlauf der Corona-Krise. Zuletzt hatte selbst der schwedische König den berüchtigten Satz in den Mund genommen, als er über den zwanglosen „Sonderweg“ seines Landes sprach. Dabei stimmt er überhaupt nicht. Zumindest legt das die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrer jüngsten Studie zur globalen Übersterblichkeit in Bezug auf Covid-19 für die Jahre 2020 bis 2021 nahe: Die Zahl der erwarteten Todesfälle pro 100.000 Einwohner wird in Deutschland mit 116 mehr als doppelt so hoch eingeschätzt wie die in Schweden mit 56.

Schweden als Strohmann Potenzielle Erfolge des schwedischen Modells wurden – nicht nur in Deutschland – besonders gründlich im Keim erstickt. Dabei wurde sich zuerst auf die anfangs offenbar tatsächlich höheren Todeszahlen gestürzt, bevor man diese Vergleichbarkeit dann mit dem Argument vom Tisch fegte, dass Schweden ohnehin dünner besiedelt sei, die Schweden eben die folgsameren Bürger seien oder das deutsche Volk im Durchschnitt älter und dicker sei als das schwedische (was stimmt). Ob diese Faktoren alleine den Unterschied gemacht haben können, wäre allerdings noch zu beweisen. Was hingegen in der politisch völlig überspannten Diskussion ausgeblendet wird, zumal von den politischen Entscheidungsträgern: Das gilt auch für die Maßnahmen!