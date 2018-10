Cicero im November - Kreative Zerstörung

Was sich bei der Bundestagswahl angedeutet hatte, wird in Bayern und in Hessen vollstreckt: Die Volksparteien Union und SPD gibt es nur noch als Gerippe. Doch aus dieser Zerstörung kann auch etwas Neues entstehen. Was das sein kann, zeigen wir in der neuen Ausgabe von Cicero