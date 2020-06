Die Namen James Bennet, Stan Wischnowski und Stu Peter waren mir bisher unbekannt. Nun gerieten alle drei Journalisten in einen rasch aufziehenden Shitstorm und verloren ihre Posten. Sie hatten Sätze zu verantworten oder ausgesprochen, die von der Meinungsfreiheit gedeckt waren, ja nicht einmal in deren Randbereich vordrangen. Wohl aber verstießen die beanstandeten Sätze gegen eine neue Schicklichkeit, die unumschränkt herrschen will. In allen drei Fällen wurden Meinungen geäußert zu den Aufständen in den Vereinigten Staaten nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd. Dreimal wurde der Korridor des Korrekten verlassen, dreimal waren Jobverluste die Folge. Es reicht nicht mehr, Fehler einzugestehen. Es muss personelle Konsequenzen geben, müssen Karrieren beendet oder zumindest schroff unterbrochen werden. Der unverzeihliche Fehltritt, der nur durch das persönliche Opfer gesühnt werden kann, ist zurück. Es gibt sie wieder, die unentschuldbare Tat. Auch so kann man die Errungenschaften des Westens verspielen.