Eine Reise nach Kiew erzielt derzeit große mediale Aufmerksamkeit. Und zwar für beide Seiten. Präsident Selenskyj, der die Macht von Bildern und Worten einzusetzen weiß wie kein zweiter Staatspräsident, empfängt seine Gäste, um die große Unterstützung für die Ukraine zu dokumentieren. Dazu gehört dann auch das, was die ausländischen Gäste an materieller Unterstützung mitbringen. Und diese häufig unangekündigt und mit dem Zug Angereisten können sich mit einem Staatspräsidenten zeigen, der in weiten Teilen der Welt sehr hohes Ansehen und überall auf der Welt eine große Bekanntheit genießt. Das sind dann auch Bilder für das heimische Publikum. Daran ist nichts anstößig, denn das gehört zum politischen Geschäft dazu. In der Netzwelt ist der Wert von Bildern kaum zu überschätzen.

Außenministerin Baerbock suchte ein Treffen mit Präsident Selenskyj noch vor Beginn des Krieges Anfang Februar 2022. Ihre Reise in die Ukraine stand schon programmatisch dafür, wie sie in dieser Phase ihre Politik und deren Kommunikation anlegte. Selenskyj verwehrte ihr das Treffen jedoch, weil er die deutsche Position: ja zu Nord Stream 2 und nein zu Waffenlieferungen (das war Anfang Februar noch so) ablehnte. Termingründe wurden damals noch vorgeschoben, zumindest nach außen die Höflichkeit gewahrt, ein CNN-Reporter dann aber über die wahren Gründe informiert.