Man muss kein Fan von Donald Trump sein, um sich dennoch beeindruckt zu zeigen von dem, was gerade in Amerika passiert. Vor allem im Vergleich zum trübtassigen Deutschland dieser Tage. Alle Argumente, die gegen den wiedergewählten Präsidenten sprechen, wurden tausendfach vorgebracht – besonders lustvoll auch in Deutschland, das sich in den vergangenen Wochen mal wieder aufgeführt hat, als wäre es selbst ein Swing State, von dem jetzt alles abhängt. Ist es aber nicht. Das moralische Überlegenheitsgefühl, Haupterkennungsmerkmal unserer Medienlandschaft und der von ihr protegierten politischen Milieus, interessiert außerhalb dieser Blasen selbst hierzulande kaum noch jemanden. Warum sollte es auch? Die Realität spricht halt ihre eigene Sprache.

Trumps Rede nach seinem Sieg über die zur Weltenretterin verklärte Kamala Harris war kein stupides Triumphgeheule, wie man es von ihm hätte erwarten können. Sondern ein selbstbewusster, zukunftszugewandter Auftritt, der selbst jenen hätte Mut machen können, die jetzt das Ende der Welt erwarten. Auch hier wieder: vor allem in Deutschland. „Make America great again“ ist eben nicht nur ein eingängiger Slogan, sondern ein Versprechen. Wobei die Betonung auf dem „again“ liegt: Was spricht eigentlich dagegen, dass verloren gegangene Größe sich zurückgewinnen lässt? Und genau deswegen würde dieser Spruch mindestens genauso gut in unseren Gefilden funktionieren. Denn es reicht eine kursorische Sichtung der täglichen Nachrichtenlage, um zu erkennen, wohin gerade die Reise geht.

Die schlechte Laune im Land ist eine unvermeidbare Folge schlechter Politik

Aber Deutschlands ökonomische Talfahrt ist eben kein Naturgesetz. Und die meisten Menschen wissen ganz genau, dass die derzeitigen Wohlstandsverluste von politischen Kräften verursacht und immer weiter beschleunigt werden, die der Bevölkerung in geradezu absurder Verdrehung aller Tatsachen auch noch die Schuld an der Krise zuschieben wollen, weil die Menschen der von oben verordneten „Transformation“ aufgrund ausbleibender Erfolge immer weniger trauen – und entsprechend unwillig reagieren. Die schlechte Laune im Land ist eine unvermeidbare Folge schlechter Politik. Und dass ausgerechnet vonseiten der Linken mit Herablassung auf „Make America great again“ herabgeschaut wird, wo man doch eigentlich jene Zuversicht einfordert, die diesem Motto zugrunde liegt, macht den dünkelhaften Hochmut doppelt widerlich.

Aber es gibt natürlich Gründe dafür, warum SPD und Grüne so allergisch auf das Zukunftsversprechen eines Donald Trump reagieren. Ihm geht es letztlich darum, der eigenen Bevölkerung das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zurückzugeben. Die deutsche Linke hingegen träumt immer noch davon, den verfließenden Wohlstand durch Steuererhöhungen, Umverteilung oder Schuldenmacherei zu bewahren. Dass das funktionieren wird, nimmt ihr allerdings kaum noch jemand ab. Denn wie gesagt: Es reicht ein Blick auf die tägliche Nachrichtenlage …

Es reicht auch ein Blick auf ebenjene Siegesrede von Donald Trump, um zu erkennen, was den Unterschied zum deutschen Regierungspersonal ausmacht. Während hierzulande ein Unternehmer wie Elon Musk zum neuen Staatsfeind erklärt wird, weil er sich eben nicht für die Harris-Demokraten ins Zeug legen wollte, sondern dies für den Kandidaten der Republikaner tat, lobt letzterer den Erfindergeist des gebürtigen Südafrikaners mit den Worten, „Genies“ wie er müssten wertgeschätzt werden, weil sie einer seltenen Spezies Mensch angehörten. Kann man sich diesen Enthusiasmus für Entrepreneurship auch aus dem Munde einer, sagen wir, Saskia Esken vorstellen? Eben.

Verstörende Sehnsucht nach miefiger Kuhstallwärme

Dass unser Land unter einer dicken Schicht an Mehltau zu ersticken droht, ist eine Folge dieser unfassbaren Harzigkeit, dieser verstörenden Sehnsucht nach miefiger Kuhstallwärme, wie sie vom rot-grünen Teil der Ampelkoalition mit aufreizender Konsequenz jeden Tag zelebriert wird. Man lasse nur die allergischen Reaktionen auf das Wirtschaftswende-Papier des FDP-Finanzministers durch SPD-Granden wie Rolf Mützenich oder Yasmin Fahimi kurz auf sich wirken, um zu verstehen, warum unter diesen Umständen kein Aufbruch möglich ist. Da dürfte am Ende aber selbst der eine oder andere ein Sozialdemokrat sagen: Dann schon lieber Typen wie Donald Trump als einen Kanzler wie Olaf Scholz, der Führungswillen stets nur behauptet, aber nie einlöst. Sigmar Gabriel ist aus genau diesen Gründen zum Bundeskanzler ausdrücklich auf Distanz gegangen.

„Make Germany great again“: Diese Ansage liegt in der Luft, weil die Menschen genau fühlen, was damit gemeint ist: keine deutsche Großmannssucht, sondern eine Rückkehr zu deutschen Tugenden, die den Erfolg unserer Volkswirtschaft einst begründet haben: Fleiß, Einfallsreichtum, Leistungswillen, Organisiertheit. Und eben nicht kontrafaktische Habeck-Sprüche eines Wirtschaftsministers, der in Wahrheit ja längst selbst nicht mehr weiterweiß. Deutschland kann nämlich tatsächlich mehr, als bloß seinen eigenen Niedergang zu verwalten. Es braucht nur jemanden, der das auch ausspricht – und das muss gewiss kein deutscher Trump sein. Aber eben schon jemand anderes als ein nichtssagender Bundeskanzler mit Namen Olaf Scholz.