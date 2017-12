Fast scheint es so, als habe sich auch die SPD zu einem großen Feldversuch in Sachen Autosuggestion entschlossen: Schwäche in Stärke verwandeln, durch andauerndes Debattieren; sich einen Ausweg aus einer schier ausweglosen Situation allein dadurch eröffnen, dass man ständig neue Forderungen erhebt; Führungsstärke demonstrieren per Akklamation. In diesem Sinne glich auch der SPD-Parteitag im Dezember in Berlin einer Therapiesitzung. Die Genossen redeten sich schön und stark, und irgendwie verschwand so nicht nur die Wahlniederlage, sondern deren Ursachen gleich mit.