Die Wahlen haben die Republik ­wachgerüttelt. Ein „Weiter so!“ wird es nicht geben. Die Parteienlandschaft verändert sich. Und die Frage lautet: Was heißt das für die Zukunft unserer Demokratie? Im In- wie Ausland hat der Einzug der AfD am stärksten Furor(e) verursacht. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte zieht eine rechtspopulistische Partei in das Parlament der Bundesrepublik Deutschland ein. Im Bundestag wird sie isoliert sein. Keine der anderen Parteien wird auch nur wagen wollen, mit der populistischen Rechten irgendeine Allianz einzugehen.