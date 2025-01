Ahmad Mansour ist ein bekannter deutsch-israelischer Psychologe und Buchautor, der als Araber in Israel aufwuchs. Die von ihm gegründete „Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention (MIND) GmbH“ bietet Projekte gegen islamistische Radikalisierung und muslimischen Antisemitismus an. Zuletzt erschien im S. Fischer Verlag sein Buch „Operation Allah – Wie der politische Islam die Demokratie unterwandern will“.

Herr Mansour, Sie waren vor zwei Jahren an Silvester in Berlin unterwegs, um sich vor Ort ein Bild von der enthemmten Gewalt auf den Straßen zu machen. In Interviews waren Sie damals sehr wütend und aufgebracht über die Zustände und sprachen davon, dass es sich bei gewalttätig gewordenen Personenkreisen vor allem um Flüchtlinge und Migranten handelte. Wie haben Sie das diesjährige Silvester erlebt?

Dieses Jahr war ich an Silvester nicht auf den Straßen in Berlin unterwegs. Das Traurige: Mittlerweile brauchen sie als Bürger gar nicht mehr auf die Straße zu gehen, um Straftaten beobachten zu können, da diese jungen Menschen mittlerweile alles in die sozialen Medien stellen. Wir erleben in den Großstädten ein migrantisches Milieu und eine Jugendkultur, die asoziale Verhaltensweisen als cool betrachtet und keinerlei Schamgefühl für ihr Auftreten hat. Ganz im Gegenteil: Sie stellen ihre gewalttätigen Taten online und erhalten dadurch sogar noch Anerkennung und Bewunderung für ihr Handeln. Sie lieben es, sich als furchtlose und harte Männer zu inszenieren. Ich habe das Gefühl, dass die Enthemmtheit dieses Milieus jedes Jahr schlimmer wird.

Ahmad Mansour / dpa

Ich musste dieses Jahr an Silvester ähnliche Erfahrungen in einer süddeutschen Großstadt machen und habe gesehen, wie Personen vorsätzlich Raketen in Menschengruppen schossen. Normalerweise befinden sich an diesem touristisch geprägten Ort unterschiedlichste Menschengruppen. An Silvester fiel mir jedoch auf, dass die Gegend fest in der Hand von Flüchtlingen und Migranten war. Wie erklären Sie sich das?

In meinem Freundes- und Bekanntenkreis kam in den letzten zwei, drei Jahren niemand auf die Idee, Silvester beispielsweise auf den Straßen Berlins zu feiern. Darunter sind auch sehr viele Leute mit Migrationshintergrund, die über die Entwicklungen in den letzten Jahren zutiefst besorgt sind. Das subjektive Sicherheitsgefühl von vielen Menschen in Deutschland ist massiv geschädigt. In Teilen von Berlin wie Wedding, Neukölln oder der Hauptstraße von Schöneberg sind die friedlich feiernden Bürger an Silvester längst schon verdrängt worden. Die jungen, gewaltsuchenden Menschen möchten die Straße für sich beanspruchen – es ist eine Form der Machtdemonstration gegenüber dem deutschen Staat. Es ist doch absurd, dass jedes Jahr allein in Berlin 4000 Polizisten im Einsatz an Silvester sein müssen, um das Schlimmste zu verhindern. Es ist erschreckend, dass diese Menschen trotzdem keinerlei Angst davor haben, bestraft zu werden, wenn sie Einsatzkräfte mit Böllern angreifen.

Woran liegt das?

Menschen, die in Syrien oder Afghanistan sozialisiert wurden, haben ganz andere Erfahrungen mit Polizisten und Autoritäten gemacht. In Syrien unter dem Assad-Regime und in Afghanistan unter den Taliban ist die Polizei ein Teil der patriarchalischen Strukturen. Polizisten schüchtern dort Menschen systematisch ein und üben willkürliche Gewalt gegen sie aus. Es gibt unter den Flüchtlingen und Migranten einen nicht unerheblichen Anteil, der in Deutschland dann das Gefühl bekommt, dass die Polizisten im Vergleich Schwächlinge sind. Zum Glück haben wir hierzulande einen Rechtsstaat. Manche Flüchtlinge und Migranten sind es von ihrer Familie und den Clanstrukturen allerdings gewöhnt, dass Autoritäten nur respektiert werden, wenn sie volle Härte zeigen. Die Familie und der Clan ist in ihren Augen eine wichtigere Autorität als der deutsche Staat. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus den vergangenen Tagen geben.

Gerne.

Der palästinensische Influencer Attalah Younes hat ein Video von sich auf Instagram veröffentlicht, auf dem er eine Rakete in eine Wohnung schießt. Das Video ist inzwischen gelöscht, und ein neues wurde veröffentlicht, in dem er sich entschuldigt. Auf diesem ist Younes mit dem Opfer auf einem Sofa zu sehen. Denn das Opfer ist selbst ein aus dem Libanon stammender Araber, höchstwahrscheinlich kam es zu Vermittlungen über Kontaktpersonen. Das heißt: Die Paralleljustiz innerhalb dieser patriarchalischen Strukturen war viel schneller als die staatliche Justiz. Das Video hätte es wohl sicherlich nicht gegeben, wenn das Opfer eine deutsche Person gewesen wäre.

Sie sind Psychologe und arbeiten regelmäßig mit kriminell gewordenen Flüchtlingen und Migranten. Wie erklären Sie sich diese Gewaltbereitschaft?

Viele dieser jungen Männer sind in einer patriarchalischen Kultur der Gewalt aufgewachsen. Sie erleben in ihrer Erziehung Unterdrückung und werden oftmals von ihrem eigenen Vater geschlagen. Das ist keine Phase, sondern begleitet die Menschen lebenslang. Nicht nur Kinder und Jugendliche haben schließlich gravierende Minderwertigkeitskomplexe und mangelndes Selbstwertgefühl, sondern auch junge Erwachsene. Diese jungen Menschen werfen Böller in Menschenmassen und schießen mit Raketen auf Rettungswägen, um ihr Opfersein durch eine übertrieben zur Schau gestellte toxische Männlichkeit zu verstecken. Irgendwann werden sie dann von Unterdrückten zu Unterdrückern, von Opfern zu Tätern. Sie möchten endlich das Opfersein hinter sich lassen und andere Menschen zu Opfern machen. Diese Taten geben ihnen ein besonderes Machtgefühl, das sie sonst nur selten erleben können.

Kann das Problem der Gewaltbereitschaft und des mangelnden Respekts gegenüber den Sicherheitskräften in migrantischen Milieus noch in den Griff gebracht werden oder ist das Kind sprichwörtlich bereits in den Brunnen gefallen?

Wir müssen dieses gravierende Problem ganzheitlich angehen. Präventives Handeln wird nicht funktionieren, wenn die Jugendlichen nach Straftaten nicht auch mit starken Repressionen rechnen müssen. Junge Männer, die ohne Schuldbewusstsein Straftaten begehen, müssen polizeilich verfolgt und vor Gericht gestellt werden. Die Justiz darf es nicht nur bei milden Ermahnungen belassen, sondern muss den jungen Straftätern auch wehtun können. Die Jugendlichen müssen das Gefühl haben, dass sie durch begangene Straftaten etwas verlieren können. Auf der präventiven Ebene sollte es in den Schulen vor allem darum gehen, Polizei- und Rettungskräfte mit migrantischen Jugendlichen ins Gespräch zu bringen, um Feindbilder seitens der jungen Menschen abbauen zu können. Zentral sehe ich auch die Aufklärungsarbeit mit den Eltern, eine gewaltfreie Erziehung, die Ich-Stärkung und die Förderung von Empathie, um später Gewalt zu verhindern.

Anstatt über die Gewaltbereitschaft in migrantischen Milieus zu diskutieren, erlebten wir in den letzten Tagen eine Scheindebatte über Böller-Verbotszonen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verurteilte die Gewalt in der Silvesternacht und drohte harte Strafen an. Allein in Berlin gab es 400 Festnahmen in der Silvesternacht, allerdings kam es insgesamt gerade einmal zu zwei Haftbefehlen. Auch in den letzten Jahren konnten große Ankündigungen kaum in die Tat umgesetzt werden. Können Sie verstehen, dass viele Bürger angesichts dessen aufgebracht sind?

Natürlich sind die Bürger genervt, ich kann das persönlich sehr gut nachvollziehen. Diese sich permanent wiederholenden politischen Floskeln glaubt niemand mehr. Es entsteht bei den Bürgern auch der Eindruck, dass die Politiker hoffnungslos überfordert sind und dass eine radikale politische Korrektheit die Debatte seit Jahren lähmt. Statt Ursachenforschung zu betrieben, wird manchen Akteuren jetzt Rassismus vorgeworfen, weil sie den Migrationshintergrund der Täter erwähnen. Das ist gefährlich für die Stimmung in unserem Land. Die Statistiken der letzten Jahre sprechen eine klare Sprache: Nur ein sehr geringer Prozentsatz der jungen Männer wurde tatsächlich bestraft. Das große Versagen der Politik und des Staates ist der Treibstoff für all die Eskalationen, die uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch bevorstehen werden.

Das Gespräch führte Clemens Traub.