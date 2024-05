Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Zur Verlobung waren Muslime und Nichtmuslime eingeladen. Was sie verband: Ausnahmslos alle wollten Alkohol trinken. Aus Rücksicht auf die fromme Mutter und die Schwiegereltern bat die Braut die Freunde aber, doch erst mal auf Bier und Wein zu verzichten. Eine Freundin hatte die Absprache nicht mitbekommen und fragte die Mutter direkt. Hast du ein Problem, wenn ich mir ein Bier hole? Überhaupt nicht, antwortete die Mutter. Mach, was du willst. „Wir sind hier nicht in der Moschee.“

Serap Güler wurde 2021 für die CDU in den Bundestag gewählt. Ihre Fraktion vertritt sie im Verteidigungsausschuss. Zuvor war sie Integrationsstaatssekretärin in Düsseldorf. Sie ist die Tochter türkischer Eltern, die in den 1960er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Heute ist Serap Güler das wichtigste migrantische Gesicht ihrer Partei. Sie wurde von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gefördert und ist Mitglied im Arbeitnehmerflügel. Doch die konservativere Neuaufstellung der CDU unter Parteichef Friedrich Merz wäre ohne sie nur schwer denkbar.