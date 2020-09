Dr. André Postert, geboren 1983, studierte Geschichte und Sozialwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen, wo er 2013 promovierte. Er ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an der TU Dresden und arbeitet in den Themenfeldern Weimarer Republik, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus in der Gegenwart.

Auf den ersten Blick scheint alles einfach. Schwarz-Rot-Gold waren die Farben der liberalen Märzrevolution des Jahres 1848, Schwarz-Rot-Gold war dann die Flagge der Weimarer Republik, der ersten Demokratie auf deutschem Boden, und Schwarz-Rot-Gold ist heute die Nationalflagge der Bundesrepublik. Demgegenüber: Schwarz-Weiß-Rot war die Flagge des Kaiserreichs, eines Obrigkeitsstaates, der 1871 durch Kriege geschaffen wurde, und Schwarz-Weiß-Rot sind die Fahnen der Nationalisten früher wie heute.

Doch ganz so simpel ist es nicht. Die Kaiserreich-Fahnen, die jüngst am Rande der Corona-Demos zum Schrecken vieler auf die Treppen des Reichstags getragen wurden, entwickelten sich erst zu radikalen Symbolen. Schwarz-Weiß-Rot und Demokratie verbindet eine lange Geschichte, die am Ende zeigt: Vor dem Reichstag haben diese Fahnen nichts zu suchen.

Nicht nur Radikale warben mit schwarz-weiß-rot

Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg, der Revolution und dem Untergang der Monarchie 1918 warben nicht nur Radikale mit der alten Flagge. In der katholischen Zentrumspartei war sie anzutreffen oder auch bei den Nationalliberalen, also bürgerlichen Parteien, die trotz Skepsis die neue demokratische Ordnung stützten. Reichskanzler und Außenminister Gustav Stresemann, unter Nationalisten als „Erfüllungspolitiker“ verhasst, am Ende seines Lebens mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt, war ein Garant der Stabilität in krisenhaften 1920er Jahren.

Mit kluger Außenpolitik half er seinem Land aus der internationalen Isolation heraus. Dennoch, auch Stresemann zeigte sich als Freund der alten Farben: Trat er vor seiner Partei auf, übte er demonstrativ Verzicht auf die schwarz-rot-goldene Nationalflagge. „Würdeloses Verlassen alles Großen in unserer Geschichte“, hatte er 1919 geklagt, sei mit der „Aufgabe der alten Reichsfarben“ einhergegangen. Als Stresemann zehn Jahre später feierlich beerdigt wurde, hatte man zwar die Nationalflagge auf den Sarg gebettet. Einige Schleifen der Kränze zeigten aber Farben des alten Reichs.

Wirtschaftliche Blüte, Fortschritt nationale Größe

Wer bis Ende der 1920er Jahre dem Schwarz-Weiß-Rot zuneigte, war nicht zwangsläufig ein finsterer Antidemokrat. In Stresemanns Brust schlugen wohl zwei Herzen: das eine für Schwarz-Rot-Gold, zugleich die Farben seiner liberalen Burschenschaft; das andere für Schwarz-Weiß-Rot, weil sie geschichtlich mit der Nation verbunden schienen.

Im Ersten Weltkrieg hatte man die Gefallenen mit den Fahnen des Kaiserreichs zu Grabe getragen. Für weite Teile des Bürgertums symbolisierte die alte Flagge zudem nicht in erster Linie einen überwundenen, säbelrasselnden Obrigkeitsstaat, sondern wirtschaftliche Blüte, technischen Fortschritt und nationale Größe. Im unergiebigen Weimarer Flaggenstreit offenbarte sich die politisch-soziale Spaltung, die aus der Bismarck-Ära und dem Wilhelminismus herrührte.

Versöhnliche Gesten gegenüber den Konservativen

Nach 1918 hatte sie sich nur noch weiter vertieft: die Sozialdemokraten und Liberalen standen auf der einen Seite, das konservative und rechtsliberale Bürgertum auf der anderen Seite. Der Streit brachte 1926 sogar Kanzler Hans Luther zu Fall. Luther hatte eine von Reichspräsident Hindenburg lancierte Verordnung unterschrieben: Deutsche Vertretungen im Ausland sollten nicht nur die Nationalflagge, sondern auch die vom Schwarz-Weiß-Rot dominierte Handelsflagge hissen.

Letztere war 1919 als versöhnliche Geste gegenüber den Konservativen eingeführt worden. Dass auf diesem Umweg das Alte wieder hoffähig würde, fürchteten nun Sozialdemokraten und liberale Linke. Die „Deutsche Demokratische Partei“, Luthers Koalitionspartner, brachte einen Misstrauensantrag gegen den Kanzler im Reichstag ein. Luther musste zurücktreten.

Erbitterter Flaggenstreit

Wäre der Flaggenstreit nicht derart erbittert geführt worden und hätten die politischen Lager zueinander finden können, wäre es denkbar und sogar gut möglich gewesen, dass neben dem Schwarz-Rot-Gold der Revolution 1848 auch das Schweiß-Weiß-Rot von 1871 einen Platz in der Weimarer Republik und damit in der deutschen Demokratiegeschichte gefunden hätte. Es wäre ein Zeichen der inneren Befriedung gewesen. Es kam anders.

Warum also ist das Schwarz-Weiß-Rot desavouiert und heute für Demokraten politisch verbrannt? Der erste Teil der Antwort liegt in der Radikalisierung des Konservatismus in der Endphase der Weimarer Republik. Die „Deutschnationale Volkspartei“, die größte Sammelpartei der Rechten, hatte 1920 ein „Kaiserreich der Zukunft unter den alten Reichsfarben“ als ihr Ziel ausgegeben.

Die alten Farben im NSDAP-Hakenkreuzbanner

An drei Regierungskoalitionen war sie zunächst aber konstruktiv beteiligt. Nach 1927 drifteten die Deutschnationalen dann zusehends in giftigste Fundamentalopposition ab. Zum Ende des Jahrzehnts, vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, spitzte sich der Streit um die beiden Trikoloren endgültig zu einem Streit um die Systeme zu: hier Parlamentarismus, dort alles, aber in Hauptsache etwas anderes – ob Wiedereinführung der Monarchie, autoritäre Präsidialherrschaft oder irgendein anderer Kurs der harten Hand. Vorher war das Schwarz-Weiß-Rot ein Bekenntnis zur nationalen Kontinuität, gegen die Revolution, die Sozialdemokratie und die progressive Linke. Spätestens jetzt wehten die Fahnen jedoch gegen die Weimarer Republik als solche.

Die NSDAP trug die alten Farben seit ihrer Gründung im Hakenkreuz-Banner. Die Nazi-Parteifahne gaukelte nationale Tradition allerdings nur vor. Eine Rückkehr zum alten Kaiserreich verhießen ihre Farben nicht. Anfang der 1930er Jahre waren die Nazis auf ein Bündnis mit den Konservativen angewiesen, um zur Macht zu gelangen. Deutschnationale, Militärs und rechte Bürokraten hoben Hitler Ende Januar 1933 in den Sattel, da sie annahmen, dass er als Kanzler ins Leere laufen würde und die NSDAP gebremst werden könne.

Kampffront Schwarz-Weiß-Rot

Die Ereignisse 1933 sind der zweite Teil der Antwort, warum Schwarz-Weiß-Rot zur Demokratie nicht passen kann. Für die Reichstagswahl im März 1933 schlossen sich Hitlers rechte Koalitionäre im Wahlbündnis „Kampffront Schwarz-Weiß-Rot“ zusammen. Mit acht Prozent der Stimmen konnten sie sich nicht gegen die NSDAP behaupten. Aber sie legitimierten mit dem „Kabinett der nationalen Konzentration“ die Nationalsozialisten.

Hitler wusste die Symbole zu nutzen, um seine Übergangspartner in falsche Sicherheit zu wiegen und nationalromantische Bedürfnisse im Bürgertum zu befriedigen. Die ikonische Verbeugung vor General und Reichspräsident Hindenburg am Tag von Potsdam am 21. März 1933 gehört wesentlich dazu. Genauso das Hissen der alten Fahne als Konzession an die konservative Rechte. Am 12. März hatte Hindenburg per Erlass verfügt, dass „bis zur endgültigen Regelung der Reichsfarben die schwarz-weiß-rote Fahne und die Hakenkreuzfahne gemeinsam zu hissen“ seien. Die einstige Kaiserreich-Flagge und der Nazi-Parteiwimpel wehten Seite an Seite an nahezu allen Amtsgebäuden in Deutschland.

Der Reichstagsbrand und seine Folgen

Nicht jedoch vor dem Reichstag, der in der Nacht auf den 28. Februar in Flammen aufgegangen war. Das Regime, das die Kommunisten verantwortlich machte, hatte den Brand gewieft zur Ausschaltung der Opposition genutzt. Weil die Nationalsozialisten nicht daran dachten, den Reichstag wiederaufzubauen, wich das Rumpf-Parlament Ende März in die Berliner Kroll-Oper aus.

Das Gebäude wurde mit Schwarz-Weiß-Rot und Hakenkreuz geflaggt. Zum ersten Mal seit der Revolution 1918 wehte vor dem Sitz des deutschen Parlaments die Kaiserreich-Fahne – als Siegessymbol des nationalen Lagers über die verhasste Weimarer Republik. Mit dem politischen und moralischen Bankrott des deutschen Konservatismus und mit dem Hitler-Staat ist sie seitdem untrennbar verbunden.

Ein Zurück zur alten Ordnung kam nie in Frage

Die Nationalsozialisten stellten sich freilich nur symbolisch in die Tradition des Kaiserreichs. Ein Zurück zur alten Ordnung kam nie in Frage. Schritt für Schritt wurden die konservativen und deutschnationalen Partner nach 1933 kaltgestellt. Vizekanzler Franz von Papen, der das Bündnis mit Hitler in die Wege geleitet hatte, sah sich im Sommer 1934 aus der Regierung geworfen. Kurz darauf starb auch der alte Reichspräsident Hindenburg.

Die Episode, in der die Kaiserreich-Fahne zweite Nationalflagge der NS-Diktatur war, endete schon 1935. Mit dem Flaggengesetz vom 15. September erhoben die Nazis ihre eigene Parteifahne zur National- und Handelsflagge. Die schwarz-weiß-rote Trikolore verschwand aus dem öffentlichen Leben. Die Achtung vor dem Reich, so Hermann Göring, gebiete es, dass die alte Fahne nicht als „Siegeszeichen der Reaktion“, nicht als „Parteiwimpel“ dienen dürfe. Anders gesagt: Die Nazis, nun da ihre Herrschaft gefestigt war, duldeten keine Konkurrenz, keine Alternative, also auch keine andere Flagge. Man ermahnte gar die Deutschen, dass sie sich in einen Gegensatz zur „Volksgemeinschaft“ begäben, sollten sie „an Stelle der Hakenkreuzflagge andere Flaggen“ öffentlich zeigen.

Randparteien hielten die Kaiserreich-Trikolore hoch

In der Bundesrepublik war eine Rückkehr zum Schwarz-Weiß-Rot schnell undenkbar: für die Sozialdemokraten und Liberalen sowieso, die sich auf die Tradition von 1848 beriefen, aber auch für Konservative, wenn sie eine politische Zukunft im neuen Deutschland haben wollten. In der CDU diskutierte man zwar kurz eine Flaggenvariante, die sich von jener der Weimarer Republik, und damit auch unserer heutigen, unterschieden hätte.

Diese sogenannte Wirmer-Flagge, benannt nach Josef Wirmers, einem Widerständler des 20. Juli 1944, wäre aber ebenfalls schwarz-rot-gold gewesen. Auf rechten Kundgebungen weht bizarrer Weise auch diese Fahne aktuell wieder. Randparteien, manche eher deutschnational, andere von Nationalsozialisten dominiert, hielten die Kaiserreich-Trikolore anfangs weiter beharrlich hoch. Darunter die rechtsextreme „Sozialistische Reichspartei“, die 1949 gegründet und drei Jahre später verboten wurde.

Schwarz-weiß-rot wurde zum Erkennungszeichen der Extremisten

Die nationalkonservative „Deutsche Partei“, deren Logo die Kaiserreich-Fahne enthielt, schaffte sogar den Sprung in den Deutschen Bundestag. Als kleinster Partner steuerte sie zu drei Adenauer-Koalitionen Minister bei. Einer ihrer Landesvorsitzenden gelangte Mitte der 1950er Jahre endlich zu der Erkenntnis: „das Benutzen […] der Farben schwarz-weiß-rot […] sollten wir uns abgewöhnen. Es schadet mehr als es nützt.“

In den darauffolgenden Jahrzehnten haben sich die meisten Parteien, die sich rechts der CDU zu etablieren versuchten, mit den republikanischen Farben arrangiert. Das Schwarz-Weiß-Rot wurde letztlich zu einem Erkennungszeichen der Extremisten. Manche nutzen sie bis heute wohl nur deshalb, weil das Hakenkreuz und diverse Symbole der Nazi-Diktatur verboten sind.

Vom Dritten Reich kontaminiert

Die Kaiserreich-Farben deuten nicht pauschal auf eine nationalsozialistische Gesinnung hin. Vom „Dritten Reich“ sind sie aber durch ideologische Vereinnahmung kontaminiert worden. Vor 1933 hatte es eine Phase gegeben, in der sie in der Demokratie hätten ankommen können. Es kam nicht dazu. Was will derjenige sagen, der diese Fahne als politisches Symbol heute noch auf die Straßen oder vor den Reichstag trägt?

Zu sagen, man schwenke bloß Fahnen des Kaiserreichs, hilft nicht. Im besten Falle ist derjenige geschichtsvergessen oder hoffnungslos naiv, ansonsten aber ein erklärter Feind der Bundesrepublik. Unter Demokraten, auch rechts der Mitte, hat diese Fahne längst ausgedient. Vor dem Reichstagsgebäude hat sie schon gar nichts zu suchen.