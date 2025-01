Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Es war der Tag der beiden wohl mächtigsten Deutschen beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der wahlkämpfende Bundeskanzler Olaf Scholz hatten ihre Auftritte. Ihre Botschaften waren durchaus ähnlich: Zuversicht für neues Wirtschaftswachstum durch staatliche Institutionen und Pläne sowie neues öffentliches Geld, also Schulden, die aber als solche gar nicht mehr explizit so genannt werden.

Von der Leyen kündigte für die kommende Woche einen Fahrplan zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas an, der auf einem Bericht des früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi beruhen soll. Neue Investitionen, Bürokratieabbau versprach sie und stabile und niedrigere Energiepreise. „Bürokratieabbau“, das ist offenkundig das neue Wieselwort der Regierenden. Dabei kann man wohl ausschließen, dass von der Leyen tatsächlich den gigantischen Apparat von Bürokraten, also Kommissionsbeamten in Brüssel, dem sie vorsteht, reduzieren wird.