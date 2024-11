Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Trickreich, wie er ist, wollte Scholz die Vertrauensfrage erst am 15. Januar stellen. Die Begründungen waren an den Haaren herbeigezogen. Man wolle der Bevölkerung keinen Wahlkampf über die Weihnachtsfeiertage zumuten. Es sei schwierig, auf die Schnelle genug Papier für die Wahlzettel zu beschaffen. Das war ein so dreistes wie durchschaubares Manöver. In Wirklichkeit will Scholz möglichst lange im Amt bleiben um Wahlkampf mit dem – von ihm vermuteten – Amtsbonus zu führen. Er hatte allerdings die Empörung in der Öffentlichkeit über seine Trickserei unterschätzt. Sie war gewaltig – und der Druck der Opposition war groß. Scholz musste zurückrudern.

Neuwahlen über die Hintertreppe In einer Talkshow am Sonntagabend gab Scholz bekannt, dass jetzt die Fraktionschefs von SPD und CDU über den Zeitpunkt der Vertrauensfrage und den Termin für Neuwahlen verhandeln sollten. Ein Kanzler, der nicht in der Lage ist, selbst zu entscheiden, ob und wann er die Vertrauensfrage stellt – das gab es in der Bundesrepublik noch nie. Vertrauensfragen waren immer ein politischer und psychologischer Kraftakt. Aber kein Kanzler vor Scholz wäre auf die Idee gekommen, sich die Entscheidung aus der Hand nehmen zu lassen.