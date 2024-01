Was an dieser Stelle vielleicht klingen mag wie Blümchenlyrik aus der Zeit der Friedensbewegung – Allemagne dix points für „ein bisschen Frieden“ –, ist in Wahrheit ein dreckiger Reim auf die im Schnitt wohl wenig harmonischen Weltverhältnisse des zurückliegenden Jahres 2023. Denn nie zuvor hat die Bundesregierung so viele Rüstungsexporte genehmigt wie im letzten Jahr. Und egal, ob man das nun befürworten mag oder eher nicht: Fakt ist, dass die Zahl der Rüstungsausfuhren zugleich auch einen schwindelerregenden Wert auf der nach oben hin offenen Richterskala des Weltunfriedens verzeichnen.