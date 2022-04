Die aus dem mecklenburgischen Demmin stammende Hennig-Welsow prägte von 2009 bis 2021 maßgeblich die Thüringische Landespolitik und ist sicher auch eine Mutter des Erfolgs von Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der Thüringer Kurs steht für maximalen Pragmatismus im Regierungshandeln bei gleichzeitiger ideologischer Linientreue. Dieses Konzept, diesen „radikal-pragmatischen Ansatz“, wollte sie mit der Übernahme des Bundesvorsitzes auch in die Bundespartei tragen und mit dem Einzug in den Bundestag auch nach Berlin. Ihr Rücktritt ist auch ein Eingeständnis des Scheiterns dieses Ansatzes in der Linkspartei insgesamt. Welche Folgen das für die Regierungsbeteiligungen in Thüringen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hat, ist noch völlig offen. Obwohl die Linken bei der Bundestagswahl eine schwere Niederlage einstecken mussten und nur über die Direktmandate ihren Einzug ins Parlament sicherstellen konnten, scheint ein realpolitischer Lernprozess noch nicht richtig eingesetzt zu haben.