Doch man sollte nicht nur die Überschriften in der Presse lesen, sondern sich genau ansehen, was Kubicki auf seiner Website schreibt. Die Rücktrittsforderung kommt da nämlich erst am Schluss des ausführlichen Textes. Kubicki beginnt mit einer Rundumkritik an den Leitmedien angesichts deren Umgangs mit den nunmehr ungeschwärzt vorliegenden RKI-Files aus dem Gesundheitsministerium: „Manch einer mag es für seriös halten, die tausenden von Seiten nach einer kurzen Draufsicht abschließend für völlig unkritisch zu befinden. Ich habe es mir nicht so leicht gemacht wie zum Teil hochdotierte und reichhaltig besetzte Redaktionen vor allem von ARD und ZDF.“ Alles, was Kubicki dem noch amtierenden Gesundheitsminister und seinem CDU-Amtsvorgänger Jens Spahn vorwirft, ist also letztlich auch den Leitmedien anzukreiden, die diese leichtfertig grundrechteverletzende Politik stützten und bis heute noch rechtfertigen.