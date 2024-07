Konkret ging es bei Asch damals um die Frage, wie Gruppenzwang eine Testperson so sehr beeinflussen kann, dass diese selbst das offensichtlich Falsche am Ende für richtig erklärt. Dafür wurden einem Probanden auf einer Tafel drei unterschiedlich lange Striche gezeigt, von denen nur der Mittlere die selbe Länge wie ein Vergleichsstrich auf einer gegenüberliegenden Tafel aufwies. Gab man nun zuvor weiteren Versuchspersonen im Raum den Auftrag, ihr eigenes Votum für den offensichtlich längeren bzw. kürzeren Strich abzugeben – mithin die Unwahrheit zu sagen –, so gab am Ende auch der von all diesen Vorabsprachen nichts wissende Proband die für ihn selbst unschlüssigste Antwort. „Das Leben in der Gesellschaft erfordert Konsens als unabdingbare Voraussetzung“, so das nicht unbedingt faktenfreundliche Fazit, das Asch aus seinem Experiment ziehen konnte.