Reiner Holznagel ist außer sich. Offenbar, so der Präsident des Bundes der Steuerzahler, gäben alle Steuerzahler momentan Geld für einen ausgesuchten Personenkreis aus. Das, so Holznagel gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), sei möglicherweise ein Eintrag ins Steuerzahler-Schwarzbuch wert. Was den 47-jährigen Politologen so in Rage versetzt, ist, gemessen an anderen jährlich aufgedeckten Verschwendungen, letztlich eine Bagatelle. Eine, die 180.000 Deutsche derzeit vielleicht nicht unbedingt reicher, dafür aber vielleicht ein kleines Stück glücklicher und möglicherweise sogar ein bisschen gesünder machen könnte. Oder wie würde es Ihnen ergehen, wenn Sie morgens am Briefkasten auf einen kleinen grünen Fünf-Euro-Schein stießen, den sie dort zwischen Werbeflyern und vergessenen Telefonrechnungen beim besten Willen nicht erwartet hätten?

Diese eigentlich magere, dann aber auch wiederum großzügige Summe nämlich sind Sie dem Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) wert, wenn Sie sich als zuvor ausgewählter Proband an der medizinischen Studienreihe „Gesundheit in Deutschland“ beteiligen. 180.000 Personen ab 16 Jahren in 300 Städten und Gemeinden wurden für diese freiwillige Datenerhebung ausgesucht. In regelmäßigen Abständen sollen sie vom infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft und im Auftrag des RKI nach ihren Vorbeugeuntersuchungen oder nach ihrem seelischen Gesundheitszustand befragt werden. „Mit dem Panel wird es möglich, schnell und regelmäßig aktuelle Daten zur Gesundheit zu erheben“, so Lars Schaade, seit Oktober 2023 amtierender Präsident des RKI.