Man kann sich des Eindrucks nicht vollständig erwehren, dass aus der Nummer in Sachen Riesenrazzia gegen jene am Mittwoch mit großem Bohey dingfest gemachten „Reichsbürger“ schon nach ein paar Tagen langsam die Luft entweicht. Zumindest wurde am Sonntagabend bei Anne Will eher wenig darüber gesprochen, wie konkret denn nun die Gefahr eines von Heinrich XIII. Prinz Reuß und seiner aus einer Richterin und ehemaligen AfD-Abgeordneten, einer Astrologin, einem Koch sowie mehreren ehemaligen Bundeswehrsoldaten bestehenden Gefolgschaft offenbar intendierten Staatsstreichs denn nun war. Originalzitat der in die Talkshow zugeschalteten Nancy Faeser (SPD) dazu: Die „Vorbereitungen auf mögliche Umsturzphantasien“ seien „sehr konkret“ gewesen.

Vorbereitungen auf Phantasien? Der Zuschauer ahnt zwar, was die Bundesinnenministerin damit gemeint haben könnte – aber es bleibt nicht ohne Grund die Dimension des Herbeiphantasierten im Gedächtnis hängen: Wie soll eine derart disparate Truppe eigentlich einen doch weitgehend gefestigten Staat wie den der Bundesrepublik zum Einsturz bringen können? Natürlich gar nicht, und dass es darauf zunächst auch nicht ankommt, musste dann anstatt seiner Kollegin von der Bundesebene der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul von der CDU klarstellen: Es habe „klare Planungen“ gegeben, die auf „mehr als Spinnereien“ hinausgelaufen wären. Immerhin das. Faeser hingegen tappte vor allem im Ungefähren herum und machte einen entsprechend unsouveränen Eindruck.