Es ist vor allem deren Anwesenheit, die zum politischen Zankapfel und Anlass ausgreifender Berichterstattung wird. Kaum ein Beitrag erscheint dieser Tage, in dem auf die Teilnahme rechter Kreise an diesen Demonstrationen nicht hingewiesen wird. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht dabei in der AfD den eigentlichen „Treiber der radikalen Corona-Proteste“. Sie habe das Ziel, den Staat verächtlich zu machen: „Diese Partei ist dabei, die Demokratie von innen auszuhöhlen.“ Und so geraten unbescholtene Bürger, die sich auf Demonstrationen im besten liberalen Sinne bloß auf ihre Grundrechte berufen, dieser Tage zwangsläufig in ein fragwürdiges Licht. Westdeutsche Altlinke mit einem Faible für Zuckerkügelchen gehören ebenso dazu wie ostdeutsche Konservative, die von einem Staat, der ihnen allzu sehr in ihrem Privatleben herum reguliert, schon vor Jahrzehnten die Nase voll hatten.