Eine halbe Stunde später steht vor seiner Wohnungstür in der zweiten Etage eine ihm unbekannte Frau, Mitte zwanzig: Sie sagt, dass sie für die Mieterin über ihm die Katze versorge und ihr eine Gießkanne mit Wasser umgekippt sei – im Zimmer über seinem Schlafzimmer. Der Rentner inspiziert sein Schlafzimmer und sagt ihr, Wasserflecken seien nicht zu sehen. Sichtlich erleichtert verschwindet die Frau im Treppenhaus nach oben. Eine halbe Stunde später entdeckt der Rentner in seinem Schlafzimmer ein Loch im Fußboden – wenige Zentimeter groß. In ihm steckt ein Projektil. Und dann sieht er auch oben in der Decke ein Loch. Schlagartig ist ihm klar, dass es sich bei dem Geräusch um einen Schuss gehandelt haben muss.