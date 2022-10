Vom „heißen Herbst“ ist die Rede, seit klar ist, welche Schockwellen der Ukrainekrieg in die deutsche Wirtschaft sendet: Lieferketten sind gestört, Rohstoffpreise steigen, Putins Drehen am Pipeline-Ventil lässt die Energiepreise explodieren. Außenministerin Annalena Baerbock spricht von drohenden „Volksaufständen“, falls Putin den Gas-Hahn komplett zudrehe. Und der oberste Thüringer Verfassungsschützer Stephan Kramer prophezeit eine „hoch emotionale und existenzielle Krisensituation“ mit Massenprotesten und Krawallen. Was Deutschland an Auseinandersetzungen während der Corona-Pandemie erlebt habe, sei dagegen „wahrscheinlich eher ein Kindergeburtstag“. Sind das leere Warnungen, oder droht uns tatsächlich ein gewalttätiger Protestwinter, in dem es Links- und Rechtsextremisten gelingt, um ihre Existenz fürchtende Bürger auf ihre Seite zu ziehen?