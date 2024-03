In den aktuellen Meinungsumfragen liegt die AfD im Bund zwischen 16 und 19,5 Prozent. Bei der Europawahl im Juni kann sie ebenfalls mit 16 Prozent rechnen. In Osten, wo am 1. September neue Landtage gewählt werden, führt die Rechtsaußenpartei in Thüringen mit 29 bis 31 Prozent und in Sachsen mit 34 Prozent die Umfragen an. Die CDU ist jeweils zweitstärkste Kraft: in Sachsen mit 30 und in Thüringen mit 20 Prozent.

Damit hat die AfD im Vergleich zu früheren Erhebungen an Zustimmung eingebüßt. Im Januar hatten es Weidel, Chrupalla und Co. im Bund noch auf 22 Prozent gebracht, Höcke in Thüringen auf 36. Nur in Sachsen hat sich seit Jahresbeginn nichts verändert.