Die Sommerpressekonferenz mit Angela Merkel heißt so, weil mit ihr der Sommer im politischen Berlin ausgerufen wird und damit freie Zeit für Hirn und Gemüt. Dann und wann ereignet sich dennoch Bemerkenswertes. Im Juli 2016 beharrte die Willkommenskanzlerin: „Wir schaffen das, und wir haben im Übrigen in den letzten elf Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft. (…) Wir arbeiten, um Freiheit und Sicherheit in eine Balance zu bringen und damit sicherzustellen, dass wir unsere Art zu leben auch weiter leben können.“ Im Juli 2018 klang es gar so, als stellte die Kanzlerin Rechtsstaatlichkeit unter Vorbehalt: „Für die Bundesregierung kann ich sagen, dass wir Recht und Gesetz einhalten wollen werden und da, wo immer das notwendig ist, auch tun“. Am 19. Juli 2019 hingegen herrscht gutes Klima auf allen Plätzen. Der nahende Abschied taucht Merkels letzte Monate in mildes Licht.

Im Saal der Bundespressekonferenz versammelt waren Journalisten in dreistelliger Zahl, von denen die Kanzlerin eher nichts zu befürchten hatte. Ausländische Kollegen fragten nach Spezialthemen zwischen kosovarischer Visumsfrage, iranischem Atomabkommen, italienischen Ermittlungen und griechischer Regierungsbildung. Merkels routinierte Antworten lassen sich in ihrem Bonmot zusammenfassen: „Die Realität ist oft anders, als ich es mir wünschen würde.“ Ob das nun für Merkel oder für die Realität spricht, sei dahingestellt. Wahr ist auf jeden Fall: „Sie kennen mich ja schon eine Weile.“ Da lachten und schmunzelten Journalisten reihum.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.